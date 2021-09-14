جميلة عوض: انتظروا عروستي والمحكمة قريبا في السينمات.. فيديو

صرحت الفنانة الشابة جميلة عوض عن أحدث أعمالها السينمائية القادمة، خلال لقاءها مع عدسة “صدي البلد”، عقب مبادرة وزارة الشباب والرياضة، لنشر الوعي الرياضي بين الفتيات لممارسة الرياضة، وتحديداً كرة القدم.

وقالت جميلة عوض أنها تشارك في فيلم “عروستي”، والذي سوف يتم طرحه خلال أسبوع في السينمات، الي جانب فيلم “المحكمة” والذي سوف يتم طرحه قريبًا.

وعقبت جميلة عوض أنه يوجد بعض الأعمال المعروضة عليها للموسم الرمضاني القادم 2022، ولكنها لم تتخذ القرار بعد بشأن تلك الأعمال الدرامية.

جدير بالذكر أنه شاركت الفنانة جميلة عوض داخل ورشة تدريبية أمس، نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، لتدريب 39 ناشئة في رياضة كرة القدم، ضمن برنامج "بيرميير سكيلز" ومشروع "ألف بنت ألف حلم".

وكرمت وزارة الشباب والرياضة، ناشئات كرة قدم بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، بحضور الفنانة جميلة عوض، وعبرت جميلة عوض عن مدي سعادتها بالاشتراك في هذا التكريم مع وزراة الشباب والرياضة والتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني.

وحرصت جميلة عوض على المشاركة في الحدث بزي رياضي، مكون من تيشيرت وبنطلون باللون الأسود، مع جاكيت باللون الأبيض مربوط علي خصرها، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها أثناء لعب كرة القدم.



وتحدثت جميلة عوض إلى عدسة “صدي البلد” قائلة، إن دعم الفتيات لممارسة رياضة كرة القدم، هو جزء أساسي من آليات تمكين المرأة.



وأضافت خلال فعاليات تكريم المتدربات، أن إتاحة ممارسة الرياضة للفتيات سواء كرة القدم وغيرها يساهم في تكوينهن وقدرتهن على بناء شخصيات فاعلة في المجتمع، مشيرة إلى أنه لابد من مواجهة كافة التحديات وتغيير نظرة المجتمع لممارسة الرياضة.

وأوضحت جميلة عوض انها تحب كرة القدم وتتابع محمد صلاح باستمرار وتشجع منتخب مصر قائلة: بشجع الكرة الحلوة.

فيما قالت نانسي الأمير، مدير برنامج بريميير سكيلز بالمجلس الثقافي البريطاني، إن البرنامج بدأ في 2007 والوصول إلى المجتمع اليسيناوي يعد إنجازاً للمشروع.

ويستهدف البرنامج تطوير المجتمعات، وتمكين المرأة، وتوفير أماكن وفرص للفتيات لممارسة الرياضة، بحسب نانسي.

ويسعى المجلس بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، للتوسع في المشروع بكافة المحافظات بعد أن وصل حاليا إلى 20 محافظة.