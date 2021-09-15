بسبب نصف مليون دولار.. تفاصيل خلاف النادي الأهلي وعلي معلول

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن مفاوضات النادي الأهلي، شهدت خلافا مع التونسي الدولي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأحمر، على المقابل المادي لتجديد عقده مع القلعة الحمراء، في ظل المفاوضات القائمة حالياً بين الطرفين.



وقال فاروق فى برنامجه "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": “أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عرض على التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق مبلغ مليون و200 ألف دولار مقابل التجديد لمدة موسمين قادمين؛ وهو ما رفضه اللاعب ووكيله ”جون إدوارد"، في المفاوضات الحالية".



وأضاف: "علي معلول تمسك بالحصول على مبلغ مليون و700 ألف دولار؛ من أجل تجديد عقده مع الفريق لمدة موسمين قادمين، بخلاف الموسم المتبقي في عقده مع الأهلي".