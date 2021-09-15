كارمن سليمان : أحب أغاني الأطفال كثيرًا.. وأغنيها لابني|فيديو

قالت المطربة كارمن سليمان، إنها تحب أغاني الأطفال بشكل كبير، مضيفة: "أحب أي شيء له علاقة بالأطفال سواء أفلام أو أغاني أو مسلسلات".



وأضافت كارمن سليمان في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة " المذاع على قناة "دي إم سي": "صفاء ابو السعود كان لها دور كبير في أغاني الأطفال"، مضيفا:"أقوم بغناء أغاني الأطفال لابني زين كثيرًا".

وتابعت كارمن سليمان:" احب اغاني لـ صفاء ابو السعود، ولكن كنت أفضل أغاني كثيرة للمطربة عفاف راضي لأن مواضيع اغاني عفاف راضي كانت رائعة ".

وأكملت كارمن سليمان : أميل لأغاني المطربة عفاف راضي، مضيفة:" والدتي صوتها حلو وكانت بتسمعنا اغاني كثيرة واحنا صغيرين وانا حفظتها كلها".