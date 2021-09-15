مجدي مرعي: مصر وفرت الدواء لمرضى الضمور العضلي وتطور معايير الرعاية الصحية

قال الدكتور مجدي مرعي المدير الإقليمي للأسواق الناشئة “مصر والعراق وليبيا” لشركة بيولوجكس، إن الشركة كانت جزءا من منظومة عمل كبيرة، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأضاف مجدي مرعي، خلال مداخلة عبر "سكايب" ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سى بى سى "، أن وزارة الصحة المصرية استطاعت أن توصل الدواء المبتكر، لمرضى ضمور العضلات الشوكي.

وأوضح المدير الإقليمي للأسواق الناشئة مصر والعراق وليبيا لشركة بيولوجكس، أن تلك المبادرة التى تمت بين مصر وشركة بيولوجكس؛ هي بروتوكول تعاون مهم جدا؛ لأن ذلك المرض هو السبب الرئيسي لوفاة الأطفال الرُّضَّع في العالم.

وأكد مجدي مرعي، أن الاتفاقية التى وُقِّعَت بين مصر وشركة بيولوجكس؛ هي دعم الدولة عن طريق برنامج متكامل لعلاج المرضى من خلال التشخيص المبكر، وتقديم الدعم؛ من خلال المراكز العلاجية، لتطوير معايير الرعاية الصحية.