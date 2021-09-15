انفوجراف .. ما لا تعرفه عن منصة orange E-Mall لتسويق منتجات الشركات

تعتبر منصة orange E-Mall من اهم المنصات التى اطلقتها أورانج مصر لعرض وتسويق منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة
وتم اطلاق النموذج الأولى رسميا فى نوفمبر 2020..ويكن لعملاء أورانج مصر الاستفادة من البيع على المنصة
وهناك العديد من المزايا لهذه المنصة الهامة نوضحها فى السطور القادمة :
*دعم فنى دورى وتقارير مفصله عن المبيعات وأداء المتجر
*يمكنك تأسيس متجرك على المنصة فى دقائق بدون الحاجه لخبرة تقنية
*امكانية دمج نظام CRM الخاص بشركتك مع منصة Mailchamp
*يمكنك عمل حملات ترويجية خاصة بمتجرك الافتراضي على المنصة
*تعريف العملاء باي خصومات او عروض على منتجاتك
*تمكنك من التواصل المباشر مع العملاء مباشرة
*خدمات شحن الى المنزل وتوصيل المنتجات للعميل بأسعار شحن تنافسية
*تحصيل اموالك كاش عند الاستلام او بشكل الكترونى عبر أورانج كاش وعده وسائل دفع الكترونى أخرى
*كل عملاء المحمول فى مصر يمكنهم الشراء والتسوق عبر المنصة
*تقديم خدمات التوصيل داخل وخارج مصر
*450 جنيه سعر الاشتراك الشهري للخدمة فى الباقة الأساسية
*أورانج تقدم شهر مجانى عند الاشتراك لأول مره في المنصة