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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رأي الجمهور في قرار عودة حمدي النقاز للزمالك

صدى البلد

أعلن نادي الزمالك، تعاقده مع الدولي التونسي حمدي النقاز، لمدة  3 مواسم، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جاء هذا الخبر سارا للبعض برجوع لاعب الترجي السابق للنادي علي أمل تحقيق إنجازات مشرفة الفترة القادمة، وعارض الأغلبية علي قرار رجوعه بعد فسخ عقده من نادي القلعة البيضاء.

وقال محمود إبراهيم: إن اختفاء النقاز المفاجئ وهروبه من نادي الزمالك يشكل خطرًا وخوفاً من قراراته في المستقبل والتي ستؤثر بالطبع علي النادي، فحتي وإن كان اللاعب متمكن ويمتلك المهارة الكافية، انتماؤه للنادي أهم.

وأوضح مصطفي صديق، أن حمدي النقاز لاعب مهم جداً ولا يوجد مثله الكثير، وتركه الزمالك في الماضي كان بسبب عدم حصوله علي مستحقاته، وما فعله منطقي بالنسبة للاعب مثله، وبحثه علي المصلحة الذاتية لا يعيبه.

وتابع علي السيد، أنه يعارض قرار رجوع لاعب الترجي السابق للزمالك من جديد،لأنه من يتخلي عن ناديه لا يستحق تقدير جمهوره وتشجيعه، وأكد علي وجود لاعبين مهرة في نادي الزمالك وهناك من يعوض غيابه.


وفي نفس السياق، كان حمدي النقاز انضم إلى الزمالك في شتاء موسم  2017، 2018، لكنه فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء، موسم 2019 - 2020، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

الزمالك نادي الزمالك كاف حمدي النقاز الترجي

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