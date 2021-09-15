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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"مهارتك أساس مهنتك".. سعفان يتابع التدريب الفندقي بالمركز المهني بسوهاج

صدى البلد

يتابع محمد سعفان وزير القوي العاملة سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن ذلك ضمن مبادرة " مهارتك أساس مهنتك " لتأهيل الشباب والتدريب الفندقي لمدة ستة أسابيع منها أربعة بمركز الكوثر التابع لمديرية القوي العاملة بسوهاج، وأسبوعين بهيلتون الأقصر، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمية ومنتجع وسبا هيلتون الأقصر، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

 

 من جانبه أشار الدكتور هشام أبوزيد مدير المديرية  إلي أن فعاليات الأسبوع الثاني للتدريب للشباب والفتيات يجري علي أعمال المطبخ من حيث أساسيات طرق الطهي المتنوعة، وكيفية عمل المنيو بأشكاله المتنوعة وحساب تكلفة الطعام وسلامة وجودة الغذاء ومطابقته للمعايير الصحية المعتمدة ، فضلا عن معايير التنظيف والاستلام والتخزين، وكيفية صيانة وتنظيف الآلات والمعدات والأدوات داخل المطبخ.

 

وأضاف أن التدريب شمل أيضا ندوة تثقيفية في السلامة والصحة المهنية ، حاضر فيها  مايكل جمال أخصائي السلامة والصحة المهنية بالمديرية،  شملت الضوابط القانونية لمعايير السلامة والصحة المهنية وأهميتها  للحفاظ علي  العامل وعلي الآلات والأجهزة وضمان توفير بيئة عمل آمنة، ومسئولية كل من العامل وصاحب العمل عن توافر اشتراطات السلامة.

 

كما عقد ندوة أخري في ثقافة العمل والتزامات العامل وصاحب العمل وفقا لقانون العمل 12 لسنة 2003 والحقوق والواجبات اللازمة لكل طرف حاضر فيها  هشام النحاس مفتش العمل بالمديرية، وتم فتح حوار مع المتدربين لمعرفة ما تم خلال التدريب والتأكيد على أن الاستفادة من التدريب الفندقي المتميز لإيجاد فرصة عمل مناسبة .

 

 من جانبهم أشاد المتدربون بالمستوي المتميز  للتدريب وعزمهم الالتحاق بسوق العمل فور انتهاء فترة التدريب.

 

 حضر التدريب كل من ميريانا برسوم مشرف برنامج سياسات الشباب والتعليم ببرنامج الأغذية العالمي، ومحمد محيي مسئول البرنامج بسوهاج وإلهام السيد مدير عام المناطق، وأحمد زيدان مدير مركز الكوثر.

 

 

 

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محمد سعفان وزير القوى العاملة عبدالفتاح السيسي هشام أبوزيد سوهاج مديرية القوى العاملة التدريب الفندقي خفض معدلات البطالة

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