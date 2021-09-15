عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

اتفاقية توقعها 10 وزارات لـ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغيُّر المناخ في القاهرة الكبرى بـ200 مليون دولار

صدى البلد

البيئة: 

اكبر مشروع للبيئة يضم ١٠ وزارات وجهات وطنيه لمواجهة تلوث الهواء وتغير المناخ بـ ٢٠٠ مليون دولار.


توقيع الإتفاقية الوزارية الخاصة لمشروع "إدارة تلوث الهواء وتغيُّر المناخ في القاهرة الكبرى

دعم أنشطة التفاعل والتنسيق بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنية
إعداد خطط العمل السنوية لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغيُّر المناخ

 

شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم توقيع الإتفاقية الوزارية الخاصة  لمشروع "إدارة تلوث الهواء وتغيُّر المناخ في القاهرة الكبرى" بمقر مجلس الوزراء بين وزارة البيئة وكل من وزارات التنمية المحلية والنقل والصحة والسكان  ومحافظات القليوبية والقاهرة والجيزة وهيئة النقل بالقاهرة وذلك بغرض التنسيق وتحديد الأليات والإطار العام لتنفيذ المشروع الممول من البنك الدولى وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 200 مليون دولار.

 

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان الهدف الإنمائى لهذا المشروع الذى اطلقته  الحكومة المصرية من خلال وزارة البيئة هو الحد من إنبعاثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية وزيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى وتقليل تركيزات التلوث وبالخصوص ذات التأثير الأكثر ضررا بالصحة والأقتصاد والإستدامة بكافة انواعها من خلال وضع خطة متكاملة لإدارة نوعية الهواء والمناخ للحد من غازات الإحتباس الحرارى وفقا للتكليف الرئاسى وسيتم تنفيذ المشروع من خلال الشراكة بين الأطراف المعنية وستكون وزارة البيئة بصفتها الجهة المحددة فى اتفاقية قرض البنك الدولى هى الجهة المسئولة عن  التنفيذ الشامل للمشروع وعن التنسيق الشامل مع جميع الوزرات والهيئات المسؤولة عن التنفيذ.

 

واضافت وزيرة البيئة انه بموجب هذا الاتفاق تنشأ لجنة توجيهية بهدف توجيه أعمال المشروع ، برئاسة وزير البيئة وتضم هذه اللجنة وزراء (التعاون الدولى والتخطيط والتنمية الاقتصادية ، التنمية المحلية ، النقل ، الصحة والسكان ، التعاون الدولي) ومحافظات القاهرة ، القليوبية ، الجيزة ، ورئيس هيئة النقل العام بالقاهرة حيث ستقدم اللجنة التوجيهية إرشادات وتوجيهات بشأن السياسات والاستراتيجيات الوطنية بوجه عام، كما ستقوم بدور هام في صنع القرار على أعلى مستوى.

بالإضافة إلى دعم أنشطة التفاعل والتنسيق بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنية، مع ضمان وجود بيئة داعمة للإصلاحات لتحقيق النجاح والاستدامة وسيُناط بها الموافقة على خطط العمل والموازنات السنوية ورصد ومتابعة التقدم في سير العمل نحو تحقيق المؤشرات المستهدفة على المستوى القومي بوجه عام وعلى مستوى المشروع بوجه خاص.


اكدت فؤاد انه بموجب هذا الإتفاق تلتزم جميع الأطراف بأهداف المشروع وتنفيذه وفقًا لأحكام اتفاقية قرض البنك الدولي ووثائق المشروع وسوف تتعاون جميع الأطراف وتعمل عن كثب مع وزارة البيئة والتى ستقوم بضمان تنفيذه وفق الاتفاقية القانونية الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي ووثيقة التقييم المسبق له وذلك لتقديم مخرجاتها بطريقة فعالة وفي الوقت المحدد.

كما ستقوم الوزارات والجهات التنفيذية بإعداد خطط العمل السنوية والميزانيات لمكونات المشروع وتسهيل التواصل بين كافة الجهات  حول الأعمال التي تتطلب جهود مشتركة كما اوضحت وزيرة البيئة ان المشروع يتألف من 4 مكونات رئيسية المكون الأول تعزيز نظام دعم القرار بشأن نوعية الهواء والمكون الثانى لدعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى والمكون الثالث خفض انبعاثات مركبات وسائل النقل العام والمكون الرابع  تغيير السلوك ورفع الوعي والتواصل.

وتقوم وحدة تنسيق المشروع المنشأة داخل وزارة البيئة بإعداد خطط العمل السنوية الشاملة والموازنات وتنسيق انشطة المراقبة والتقييم مع الجهات المنفذة لضمان الأمتثال للمعايير البيئية والإجتماعية وتقديم الدعم للمؤسسات النظيرة فى تنفيذ الأنشطة والتنسيق والتكامل بين مكونات المشروع ،كما سيتم انشاء اربع وحدات فنية للاشراف على تنفيذ المكونات بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.

ترشيحاتنا

أستاذ العمارة: مصر تقود تنمية عمرانية غير مسبوقة في تاريخها

بـ مؤتمر منظمة ISPOR .. السبكي: الصحة جانب أساسي لتحقيق رخاء الدول

محمود شعراوي: إنشاء لجان متكاملة لمتابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالقرى

تعرف على سعر ومواصفات شيري أريزو 5 موديل 2022

اتحاد المهن الطبية: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعيد دور العمل النقابي

افتتاح المقبرة الجنوبية للملك زوسر يتصدر أخبار الصحف ووكالات الأنباء العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الدكتور أحمد متولي الشعراوي نجل إمام الدعاة بألمانيا

أنغام لـ عمرو أديب: «شيلوا الصورة دي».. والإعلامي يرد: «هرفد اللي نزلها»|فيديو

باليوم والساعة والدقيقة.. تفاصيل عقد محمد صلاح الخرافي مع ليفربول

الرخيص يفضل رخيص.. خناقة بين زوجتي حمزة المثلوثي وحمدي النقاز | شاهد

بمختلف محافظات الجمهورية.. إرسل الكود الموجود داخل الكيس لتربح شقة كاملة التشطيب

بعد مبادرة خالد بيومي.. أحمد عيد عبد الملك ينتقد حسن شحاته.. شاهد

مفيش بطولات الموسم الجاي|مدرب الزمالك يكشف مفاجأة تخص النادي

أخبار الرياضة: محمد صلاح يحصد جائزة جديدة .. طلب عاجل من كيروش فى منتخب مصر .. الأهلي يعلن رحيل قائده رسميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

بتخفيضات 30% .. رئيس الوزراء يتفقد معرض أهلًا بالمدارس

بمشاركة 85 طائرة| وزير الدفاع يشهد أنشطة تدريبية لـ "النجم الساطع 2021 " بإحدى القواعد الجوية

فيديو

فيديوجراف| نيتها سيئة.. إثيوبيا تضلل السودان بشأن سد النهضة

فيديوجراف.. متى يعود وائل الإبراشي للشاشة؟.. المصير مجهول

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

بمشاركة 85 طائرة| وزير الدفاع يشهد أنشطة تدريبية لـ "النجم الساطع 2021 " بإحدى القواعد الجوية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: الغردقة أصلها شجرة!

إسراء حامد تكتب:حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

اﻟﻤﺰﻳﺪ