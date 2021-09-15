التعاقد مع مصرللإدارة التعليمية لتشغيل وصيانة 5 مدارس لشهادة النيل الدولية



وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة مصر للإدارة التعليمية، لإدارة وتشغيل وصيانة ورفع كفاءة 5 مدارس تابعة لوحدة شهادة النيل الدولية، وذلك حرصاً على حسن سير العملية التعليمية بهذه المدارس وتحسين مخرجاتها، وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنفيذ قرار رئيس الوزراء بنقل تبعية وحدة شهادة النيل الدولية وما يتبعها من مدارس، من صندوق تطوير التعليم إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



كما وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ( شركة سايلو فودز) بشأن منظومة التغذية المدرسية، وذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة التغذية المدرسية وتقديم وجبات للطلاب تتمتع بمكونات توفر المزيد من العناصر الغذائية المتكاملة التي يحتاجها الطلاب على مستوى المراحل التعليمية المختلفة، بدءا من مرحلة رياض الأطفال، ووصولا إلى المرحلة الثانوية العامة طبقا للمناطق المستهدفة.