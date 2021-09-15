الاتحاد الأوروبي يتبرع بـ 200 مليون جرعة من لقاحات كورونا للبلدان منخفضة الدخل

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين اليوم أن الاتحاد الأوروبي سيتبرع بـ 200 مليون جرعة إضافية من اللقاحات المضادة لكورونا للبلدان المنخفضة الدخل أي أكثر من ضعف تعهداته الحالية.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية قالت فون دير لايين في خطاب لها اليوم عن “حالة الاتحاد” السنوي “ إن هذا استثمار تضامني واستثمار في الصحة العالمية وخصوصاً أن التباين ظهر بين الدول المتقدمة اقتصادياً مثل الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية التي لقحت حتى الآن غالبية سكانها ضد فيروس كورونا والدول الفقيرة التي تكافح للحصول على لقاحات”.

وأشارت فون دير لايين إلى أن أوروبا تبذل جهودا أكثر لإرسال لقاحات إلى دول أخرى لافتة إلى أن نصف اللقاحات المنتجة على أراضيها والبالغ عددها 1.4 مليار تم تصديرها إلى الخارج.



وتضاف الجرعات الإضافية التي أعلنت عنها فون دير لايين إلى 250 مليون جرعة كان الاتحاد الأوروبي وعد بتقديمها إلى بلدان فقيرة خصوصاً في إفريقيا.



إصابات كورونا حول العالم

وفى ذات السياق، ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 225 مليونا و244 ألفا و735 حالة.

وأفادت الجامعة- حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أمس الثلاثاء- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت 4 ملايين و639 ألفا و280 حالة.