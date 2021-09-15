أخبار الفن : أول تعليق من احمد فلوكس بعد براءته .. محمود الليثي على غرار شكوكو.. صبري فواز يجسد شخصية محمد مرسى

نشر قسم الفن خلال الساعات الماضية بعض الأخبار المحلية والعالمية المميزة ومن أبرز هذة الأخبار:

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الأيام الماضية، بسبب النزاع الذي حدث بين نقابة المهن الموسيقية، وجمعية المؤلفين والملحنين ، بعد قرار وزارة الثقافة بإلزام مُتعهدي ومنظمي الحفلات سداد حق الأداء العلني للمؤلفين والملحنين، الأمر الذي رفضته مقابة الموسيقيين ورأته حقًا من حقوقها.

كشف المنتج محمد حفظى عن الانتهاء من تصوير فيلم "Perfect Strangers" بنسخته العربية خلال الفترة الماضية .

وأكد محمد حفظى أنه من المقرر عرض فيلم Perfect Strangers" للجمهور العربى خلال الفترة القادمة.

كشف المؤلف محمد هشام عبية عن سر تصوير أحداث مسلسل “60 دقيقة” فى دولة لبنان، رغم أن الأحداث داخل العمل من المفترض أنها ستدور داخل مصر.

وأكد محمد هشام عبية، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن أحداث المسلسل بالكامل تدور فى مصر، ولكن لظروف إنتاجه تم تصوير المسلسل فى لبنان.

يحل الفنانة محمود الليثى، غداً، ضيفًا على برنامج أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس، والذى يتم عرضه على قناة ON E .

وظهر محمود الليثى فى عدد من الصور بشكل مختلف خلال استضافته فى برنامج أبلة فاهيتا لايف من الدوبلمس ، حيث ارتدى جلبابًا وأمسك بـ عصا على غرار الفنان الراحل محمود شكوكو .

تشهد دور العرض السينمائي فى الفترة الحالية منافسة شديدة على الإيرادات بين 8 أفلام، هي “العارف وموسى والبعض لا يذهب للمأذون مرتين والإنس والنمس ومش أنا و200 جنيه وماكو و30 مارس” وهو ما يعكس حالة من الانتعاشة الفنية.

وحققت هذه الأفلام إيرادات جيدة، حسب تصريح الموزع السينمائى محمود الدفراوى، ونرصد فيما يلى إيرادات الأفلام المعروضة أمس بعد عرض فيلم “موسى” ورفع فيلم “أحمد نوتردام”.

نشرت الفنان أحمد فلوكس عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى “ فيسبوك ” ، تعليقاً بعد صدور حكم برءئته فى قضية إزعاج رجل أعمال.

وكتاب أحمد فلوكس قائلاً : “ بسم الله الرحمن الرحيم ..رزقني الله بقضاء مصر العادل الشامخ دائما ادامه الله علي مصر نعمه و كان نصره لكل مظلوم ، اول رد من الله عز وجل لكل من تعمد تشويه صورتي في اول قضيه المعروفه إعلاميا بخبر حبسي لازعاج رجل أعمال، براءه و رفض الدعوه ” .

كشف الفنان صبرى فواز عن شخصيته فى الجزء الثالث من مسلسل “الاختيار” والذى من المقرّر أن يعرض فى رمضان المقبل.

وقال صبرى فواز لـ et بالعربي : إن شخصيته فى مسلسل الاختيار هى الرئيس المعزول محمد مرسى حيث من المقرر أن يناقش العمل فترة حكم الإخوان الإرهابية.