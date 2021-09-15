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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر يبحث معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة

محافظ الأقصر يبحث
محافظ الأقصر يبحث معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة

‏استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر المهندس حسنى منصور رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر والمهندس عبد الله عطية ممثل شركة أسمنت العريش، وعدداً من مديرى المديريات الخدمية لبحث زيادة معدلات تنفيذ والانتهاء من المرافق الأساسية بعدد من قرى  المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وهى قرى الدير والنجوع بإسنا والرياينة والمحاميد بأرمنت . 

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ووجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالبدء فى أعمال الرصف والتجميل وطلاء المنازل بالقرى التى تم الانتهاء من ترفيقها لتظهر بالمظهر اللائق مع التأكيد على الإسراع فى وتيرة العمل والتنسيق بين كافة جهات التنفيذ  بالقرى للعمل على التوازى  وبحث القرى التى من الممكن الانتهاء من العمل بها خلال  فترة وجيزة وإنهاء أعمال  الترفيق بها  تباعاً ، كما شدد على أهمية الاهتمام بالمواطن بالدرجة الأولى . 

 

حضر الاجتماع  محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر ، محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة واللواء عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر ، والعميد عمرو حسن وكيل الوزارة لشئون مكتب المحافظ ،والمهندس أسعد مصطفى مدير مشروعات حياة كريمة.

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