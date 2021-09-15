محافظ الأقصر يبحث معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة

‏استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر المهندس حسنى منصور رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر والمهندس عبد الله عطية ممثل شركة أسمنت العريش، وعدداً من مديرى المديريات الخدمية لبحث زيادة معدلات تنفيذ والانتهاء من المرافق الأساسية بعدد من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وهى قرى الدير والنجوع بإسنا والرياينة والمحاميد بأرمنت .

ووجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالبدء فى أعمال الرصف والتجميل وطلاء المنازل بالقرى التى تم الانتهاء من ترفيقها لتظهر بالمظهر اللائق مع التأكيد على الإسراع فى وتيرة العمل والتنسيق بين كافة جهات التنفيذ بالقرى للعمل على التوازى وبحث القرى التى من الممكن الانتهاء من العمل بها خلال فترة وجيزة وإنهاء أعمال الترفيق بها تباعاً ، كما شدد على أهمية الاهتمام بالمواطن بالدرجة الأولى .

حضر الاجتماع محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر ، محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة واللواء عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر ، والعميد عمرو حسن وكيل الوزارة لشئون مكتب المحافظ ،والمهندس أسعد مصطفى مدير مشروعات حياة كريمة.

IMG-20210915-WA0019

IMG-20210915-WA0018

IMG-20210915-WA0016

IMG-20210915-WA0017

IMG-20210915-WA0015

IMG-20210915-WA0014