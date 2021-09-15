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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أجّلوا الحمل .. طبيب يوجه رسالة مهمة للسيدات "فيديو"

الحمل
الحمل

علق الدكتور محمد أبو القاسم أستاذ النساء و التوليد بقصر العينى، على سؤال :" لماذا لن يسمح للسيدات الحوامل بالحصول على لقاح كورونا" وقال إن منظمة الصحة العالمية لن تسمح لهن خوفًا على الجنين.  

وأضاف أستاذ النساء و التوليد بقصر العيني، خلال حواره ببرنامج " بنصبح عليك " المذاع على التليفزيون المصري، أن المرأة الحامل حال الإصابة بكورونا يكون هناك خطر كبير على الجنين.


ولفت إلى أن الجنين من الممكن أن يفقد سمعه، ومن الممكن أن يحدث إجهاض، ومن الممكن أن يكون هناك مشكلات كثيرة للجنين ولـ المرأة الحامل.


وأشار إلى أنه يطالب السيدات بتأجيل الحمل فى هذه الفترة حفاظًا على الجنين وعلى الصحة.

ورد الدكتور محمد أبو القاسم ، على سؤال :"  هل الحامل إذا أصيبت بـ كورونا يصل الفيروس للجنين" وقال فى بعض الحالات يصل للجنين عبر المشيمة.


وأضاف أن الجنين يكون فى خطر حالة إصابة الأم بـ كورونا أن هناك أمرا آخر يتسبب فى وفاة الجنين، وهو : "الحامل التى تصاب بـ كورونا تتعرض لـ ارتفاع فى درجات الحرارة و كحة" ففى هذه الحالة يحدث اجهاض، أو ولادة مبكرة.


وأوضح أن سجنية المرأة الحامل يكون له تأثير خطير على الجنين، مؤكدًا أن هناك 2 لتر مياه حول الجنين يستخدمهم فى التنفس وفى حالة سخونة الأم يتسبب سخنية الجنين و ينتج عنه ارتفاع فى النبض ومن الممكن أن تسبب وفاة داخل الرحم".


ونصح جميع السيدات الحوامل بـ توخى الحذر، وتجنب الإصابة بـ كورونا، وذلك من خلال الالتزام بتعليمات وزارة الصحة.


 


 

النساء الحوامل كورونا لقاح كورونا الصحة العالمية

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