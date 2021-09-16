اعتدى عليها جنسيا.. فتاة تشعل النار في والدها بمساعدة والدتها وخطيبها

في واقعة غريبة من نوعها مقتل رجل وإلقاء جثته في المخلفات وإشعال النيران بها على يد زوجته وابنته وخطيبها في منطقة الهرم بعد تعديه الجنسي والجسدي عليها.

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شرحت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة تفاصيل مقتل رجل وإلقاء جثته في المخلفات وإشعال النيران بها على يد زوجته وابنته وخطيبها في منطقة الهرم.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال المتهمة الأولى ميرفت س 28 سنة ابنة المجني عليه، والمتهمة الثانية نادية ش خمسينية زوجة المجني عليه، والمتهم الثالث إسلام أ عشريني خطيب الأولى.

وكشفت التحريات تفاصيل الجريمة، حيث قامت الأبنة بإخبار والدتها بمحاولات تعدى والدها عليها جنسيا وضربها له عقب رفضها أفعاله.



واتصلت المتهمة الأولى يوم الجريمة به هاتفيا وقامت بوضع المخدر له في مشروب الشاي، وعقب ذلك قام المتهم الثالث إسلام أ بضربه على رأسه حتى فارق الحياة وقاما الثلاثة بنقل جثته عن طريق توك توك والقوه في صندوق القمامة واشعلوا فيه النيران.

وشرحت التحريات قيام المتهمة الأولى ميرفت س 28 سنة، بالتخلص من والدها بسبب محاولات تعديه عليها جنسيا عدة مرات،وتعديه عليها بالضرب عدة مرات.

وتبين من التحريات إشتراك الأم ن ش خمسينية في الجريمة عقب علمها من ابنتها بمحاولات تعدى والدها عليها جنسيا عدة مرات وضربها لرفضها أفعاله.

وتبين أنهم قاموا باستدرجه لمنزلهم وتخلصوا منه وألقوا الجثة في كومة مخلفات واشعلوا النيران بها لحرق الجثة، وتم مناقشة المتهمين للتوصل الى دوافع ارتكابهم الجريمة.

وعثرت الأجهزة الأمنية في الجيزة على جثة متفحمة وسط حريق مخلفات بجوار سلم حي الهرم، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الغرب، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود حريق بمخلفات بجوار سلم حي الهرم.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وإخماد الحريق، وبالفحص والمعاينة بعد إخماده عثر على جثة متفحمة وأشارت التحريات الى ان الجثة لشخص مشوه الملامح وبالتالي مجهول الهوية.

وتحفظت القوات على الجثة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، وجار مراجعة كاميرات المراقبة المركبة بمحيط الواقعة، وسماع أقوال شهود العيان، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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