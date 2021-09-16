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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف| فيلا بالتجمع .. سقوط أخطر عصابة لتجارة الذهب والآثار والأسلحة

قطع أثرية
قطع أثرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف لغز تشكيل عصابي مكون من 7 أفراد، متخصص في النصب على راغبي شراء الآثار الفرعونية والعملة والأسلحة والذهب"، حيث يستدرجهم لإحدى فيلات التجمع الأول وتتم عملية النصب هناك.

شاهد الفيديو:


لإتمام عملية النصب والاحتيال على المواطنين، كان من المفترض وجود مكان مناسب لعرض المعروضات المزورة، فوقع اختيار زعيم التشكيل العصابي على إحدى فيلات التجمع الأول، لإتمام الأمر وإقناع المواطنين بمصداقيتهم وحسن تجارتهم.


أجرت أجهزة وزارة الداخلية تحريات للكشف عن قيام تشكيل عصابي مكون من 7 أفراد بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى شراء الآثار الفرعونية بعد استدراجهم إلى فيلا فى التجمع الأول وتجميع المسروقات، وبالفعل تم ضبطهم وعرضهم على النيابة العامة للتحقيق، والعثور عى كميات من الذهب والآثار الفرعونية والأسلحة داخل فيلا التجمع الأول.


استهدفت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، الفيلا المشار إليها وضبط المتهمين، وعثر بحوزة المتهم الأول (بطاقتان رقم قومي ورخصة قيادة باسم أحد الأشخاص ومثبت عليها صورة المتهم مزورين – كارنيهان مزوران باسم أحد الأشخاص منسوب صدورهما لجهات حكومية ودولية – مجموعة من الأوراق خالية البيانات منسوب صدروها لإحدى الجهات الحكومية – جواز سفر مزور منسوب صدروه إلى إحدى الدول باسم أحد الأشخاص ومثبت عليه صورة المتهم – جهاز لاب توب مزود بطابعة وماسح ضوئي يستخدمهم المتهم في تزوير المحررات المشار إليها ) .
ولمزيد من التفاصيل حول سقوط أخطر عصابة لتجارة الذهب والآثار والأسلحة شاهد الفيديو التالي..

شاهد الفيديو:

 

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