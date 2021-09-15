قررت المكوث معه.. رجل يفضل قضاء عامين من عمره في السجن بسبب حماته

هرب رجل إيطالي من المكوث مع حماته في نفس المكان بطريقة غريبة للغاية، قد تبدو مضحكة إلا أنه قام بذلك بالفعل وقامت السلطات بمنعه من العودة إلى المنزل بناءً على رغبته.



وبحسب ما نشرته صحيفة " ديلي ميل"، فإن رجلا إيطاليا قام بالهرب من منزله بسبب قرار حماته بالمكوث معه بنفس المنزل، فقام بحزم أمتعته وغادر المنزل بلا رجعه بسبب كرهه الشديد لها.



وجد الرجل أنه لا محالة من الهروب، وأنه سيعود إلى المنزل مرة أخرى بعد كل ذلك الوقت، وينتهي به الأمر بجانب حماته التي لا يحب مجالستها على الإطلاق، فقرر أن يفكر في حيلة تمنعه من العودة للمنزل أطول وقت ممكن.



قام الرجل بدخول إحدى الثكنات العسكرية الإيطالية، ويعتبر ذلك خرقا واضحا للتعليمات العسكرية في تلك المنطقة، إلا أن الجنود المكلفين بالحراسة حاولوا إخراجه من المكان حتى لا يقع عليه أي ضرر.



شعر الرجل أن حيلته ستفشل، فقرر التعدي بالضرب والصفع لأحد الضباط الذين كانوا واقفين في نفس المكان، فنجحت خطته وحبسه القاضي لمدة عامين بسبب تعديه على الضابط، ونجحت خطته في الهروب من حماته.