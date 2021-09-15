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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون يتسبب في رحيل حارس الزمالك.. تفاصيل

صدى البلد

كشف مصدر مطلع  داخل نادي الزمالك عن أسباب رحيل محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض.

وأكد المصدر أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك تمسك بعودة صبحي بعد انتهاء إعارته مع الاتحاد السكندري بنهاية الموسم المنقضي.

وأضاف المصدر أن اللاعب طلب من مسئولي الزمالك زيادة القيمة المالية في عقده التي تبلغ مليون جنيه أو الموافقة على إعارته مرة أخرى.

وشدد قائلاً أن مسئولي الزمالك رفضوا زيادة قيمة عقد اللاعب، ووافقوا على إعارته في ظل تمسكه هو الآخر باستمراره في المشاركة أساسياً وعدم العودة إلى مقاعد البدلاء مرة أخرى.

واكمل المصدر حديثه أن كارتيرون رفض رحيل اللاعب ولكن رغبة الأخير حسمت مصيره بخروجه إلى نادي فاركو على سبيل الإعارة لمدة عام واحد.

وأشار المصدر أن كارتيرون كان يضع صبحي حارسا ثانيا بعد محمد أبوجبل ومحمد عواد ثالثاً، وذلك بعد رحيل محمود عبدالرحيم "جنش" إلى نادي فيوتشر، قبل أن تتغير الأوضاع.

وأتم المصدر تصريحاته مؤكداً أن الترتيب الآن أصبح أبوجبل في المرتبة الاولى، ويليه عواد، على أن يتم الاستعانة بأحد حراس قطاع الناشئين ليكون في ترتيب حراس مرمى الزمالك.

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