رامي صبري يشعل حفل بورتو بأغنيته الجديدة "بيحرك في المشاعر"

شارك الفنان رامي صبري مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، من حفلته الأخيرة ببورتو مارينا.

وغنى فيها أحدث أغانيه "بيحرك في المشاعر" كاملة على المسرح، وتفاعل معه الجمهور بشكل جميل.

ومن جانب آخر، حرص الفنان رامي صبري، على الترويج لأغنيته الصيفية التي تحمل اسم “انتي بتهزري” التي طرحها منذ فترة عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

نشر رامي صبري، مقطع من الأغنية من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام” وعلق عليه قائلاً: "ياللي قلبي اختارك بين الناس ... من الليلة دي إنتي كفاية عليا خلاص .. لا انتي بتهزري .. اسمعوها كاملة على يوتيوب من اللينك في الستوري".

أغنية "انتي بتهزري" لرامي صبري، من ألحان شادي حسن، وكلمات تامر حسين، وتوزيع جلال الحمداوي.

ويعد هذا الظهور الأول للفنان رامي صبري، بعد وفاة شقيقه كريم صبري، وفاز رامي بأحسن أغنية التي تحمل اسم “شطبنا”.

ونشر رامي صبري، عددا من الصور من المهرجان وعلق عليها قائلاً: “أحسن اغنية لسنة ٢٠٢١، أغنية شطبنا من مهرجان الدير جيست”.

ويستعد الفنان رامي صبري، لإحياء حفل غنائي في الإسكندرية يوم 17 سبتمبر المقبل.