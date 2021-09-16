عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي صبري يشعل حفل بورتو بأغنيته الجديدة "بيحرك في المشاعر"

صدى البلد

شارك الفنان رامي صبري مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، من حفلته الأخيرة ببورتو مارينا.

 

وغنى فيها أحدث أغانيه "بيحرك في المشاعر" كاملة على المسرح، وتفاعل معه الجمهور بشكل جميل.

 

ومن جانب آخر، حرص الفنان رامي صبري، على الترويج لأغنيته الصيفية التي تحمل اسم “انتي بتهزري” التي طرحها منذ فترة عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

 

نشر رامي صبري، مقطع من الأغنية من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام” وعلق عليه قائلاً: "ياللي قلبي اختارك بين الناس ... من الليلة دي إنتي كفاية عليا خلاص .. لا انتي بتهزري .. اسمعوها كاملة على يوتيوب من اللينك في الستوري".

 

أغنية "انتي بتهزري" لرامي صبري، من ألحان شادي حسن، وكلمات تامر حسين، وتوزيع جلال الحمداوي.

 

ويعد هذا الظهور الأول للفنان رامي صبري، بعد وفاة شقيقه كريم صبري، وفاز رامي بأحسن أغنية التي تحمل اسم “شطبنا”.

 

ونشر رامي صبري، عددا من الصور من المهرجان وعلق عليها قائلاً: “أحسن اغنية لسنة ٢٠٢١، أغنية شطبنا من مهرجان الدير جيست”.

 

ويستعد الفنان رامي صبري، لإحياء حفل غنائي في الإسكندرية يوم 17 سبتمبر المقبل.

أعمال رامي صبري اخبار رامى صبرى أغاني رامي صبري ازمة رامى صبرى إطلالات رامي صبري

ترشيحاتنا

أهم اختراق.. ماذا قال سفير البحرين بـ أمريكا عن العلاقات مع إسرائيل

نيويورك تلزم المشاركين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ تلقي لقاح كورونا

مارست الرذيلة مع 5 أشخاص.. النص الكامل لاعترافات موكا حجازي بتهمة التحريض على الفسق.. مستندات

بالقانون.. حالة واحدة تجيز ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء| تفاصيل

أخبار التكنولوجيا.. شاومي تعلن عن أول تابلت لها منذ سنوات Xiaomi Pad 5.. آبل تطلب من مستخدميها تحديث أجهزتهم فورا

أخبار الرياضة|عدلي القيعي يعتذر للخطيب ويعلن اعتزاله العمل بالأهلي.. خطة كارتيرون للهروب من الزمالك.. بن شرقي قنبلة موقوتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مارست الرذيلة مع 5 أشخاص.. النص الكامل لاعترافات موكا حجازي بتهمة التحريض على الفسق.. مستندات

جلست مع سائق أوبر في شقته لمدة أسبوع ومكنتش اعرفه.. نص اعترافات موكا حجازي

على الهواء.. عدلي القيعي يعتذر للخطيب ويعلن اعتزال العمل بالأهلي

حجازي:بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة غير مسبوق فى تاريخ الأمم المتحدة

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

سعر جديد للبنزين في مصر.. تعرف على موعد التطبيق

عاجل.. الزمالك ينفي هروب كارتيرون ويوضح السبب

وفاة أحمد متولي الشعراوي نجل إمام الدعاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

فيديو

فيديو جراف| فيلا بالتجمع .. سقوط أخطر عصابة لتجارة الذهب والآثار والأسلحة

فيديو جراف.. تعرف على ضوابط تنظيم مجموعات التقوية في العام الدراسي الجديد

فيديوجراف| نيتها سيئة.. إثيوبيا تضلل السودان بشأن سد النهضة

فيديوجراف.. متى يعود وائل الإبراشي للشاشة؟.. المصير مجهول

المزيد

ساحة رأي

عبد‭ ‬الرازق‭ ‬توفيق يكتب: ملحمة‭ ‬‮«‬الأمن‭ ‬والأمان‮»‬‭ ..‬ملحمة‭ ‬وطنية‭.. ‬قادها‭ ‬السيسى

أسامة علي يكتب: عضة كلبك ترياق يا باشا 

عبد المعطى أحمد يكتب: الغردقة أصلها شجرة!

إسراء حامد تكتب:حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

اﻟﻤﺰﻳﺪ