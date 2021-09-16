بعد وصوله مصر.. محمد صلاح يعمق جراح كيروش مدرب المنتخب

تلقى البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، خبرا حزينا بعد علمه بغياب محمد صلاح بنسبة كبيرة عن مواجهة ليبيا المقرر إقامتها فى القاهرة 9 أكتوبر المقبل فى الجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.



وأكد الجهاز المعاون لكيروش فى أول اجتماع له معه أمس، الأربعاء، فور وصوله إلى القاهرة أن فرص لحاق محمد صلاح بمواجهة مصر وليبيا صعبة للغاية فى ظل القيود المفروضة من قبل السلطات الإنجليزية على سفر اللاعبين الذين يلعبون فى الدوري الإنجليزى، خاصة إلى دول “المنطقة الحمراء".



ويأمل كيروش فى حدوث انفراجة فى أزمة محمد صلاح وتواجده مع منتخب مصر فى مواجهة ليبيا المصيرية، والتى يجب الفوز بها من أجل السير بخطى ثابتة نحو التأهل إلى مونديال قطر.



ويواجه كيروش العديد من التحديات في تجربته الجديدة مع منتخب مصر، يأتي على رأسها تصحيح مسار منتخب مصر بمنافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 المقبل بقطر، بعد التعادل الأخير مع الجابون واحتلال المركز الثانى بالمجموعة خلف ليبيا المتصدر.





ويأتى التحدي الثاني أمام كيروش هو إعادة أمجاد الأداء المميز لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة والذى غاب طوال الفترة الماضية، ويمتلك منتخب مصر العديد من اللاعبين أصحاب المستويات المميزة وعلى رأسهم النجم المصري العالمي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني، نجم أرسنال، ورمضان صبحي وقفشة ومحمد شريف ومصطفى محمد وغيرهم من اللاعبين.

أما التحدي الثالث الذى يواجه كيروش في مهمته مع منتخب مصر هو المنافسة على لقب بطولة الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها في الكاميرون 2022، وغاب تتويج منتخب مصر عن اللقب الأفريقي لمدة 12 عاما حتى موعد انطلاق النسخة المقبلة بعد أن كان المنتخب حصدها في 3 مرات متتالية 2006 و2008 و2010 تحت قيادة المدرب الأسطوري حسن شحاتة.