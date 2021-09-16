رفع الرمال المتطايرة بطريق وادي جني فى دهب.. وإزالة الاشغالات والتعديات

شن مجلس مدينة دهب عدة حملات لرفع الرمال المتطايرة بطريق وادي جني، إضافة لحملات ليلية لازالة التعديات والاشغالات غير مرخصة في مهدها تلك الحملات قادها اللواء عارف عبد العزيز رئيس مدينة دهب بالتنسيق مع شرطة المرافق الأجهزة الأمنية .

وبدأت الحملة النظافة الاولي لإزالة الرمال والمخلفات من جانبي طريق وادي جني السياحي بدهب لتسهيل حركة المرور ومنع إعاقة السيارات السياحية القادمة لوادي جني وقد بذل عمال شركة النظافة مجهود كبير لإزالة اثار الرمال من جانبي الطريق .

وقاد رئيس مدينة دهب حملة أخرى ليلية لازالة الاشغالات الغير مرخصة في شوارع دهب والتي تعرقل حركة المارة في الشوارع وتم تحرير ٣ محاضر للمخالفات .

وقال اللواء عارف عبد العزيز رئيس مدينة دهب أن الحملات مستمرة لإزالة أية مخالفة تظهر في مهدها وخاصة التعديات علي اراضي الدولة والبناء المخالف، مشيرا إلي أنه تم إزالة تعدي علي أملاك الدولة بمنطقة العصلة خلف مركز الشباب وعلي نفقة صاحب المخالفة، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنبيه علي صاحب المخالفة بإزالة المخلفات بعد الإزالة .



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