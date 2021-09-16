الإمارات.. 91.32 % من إجمالي السكان تلقوا جرعة أولى من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تقديم 83,410 جرعات من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 19,247,164 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 194.60 جرعة لكل 100 شخص.

ووفقا للوزارة فإن 91.32 % من إجمالي سكان الإمارات تلقوا جرعة أولى من لقاح كوفيد19 و 80.29 % تلقوا جرعتين.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح " كوفيد-19 " وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس " كوفيد-19 ".

‎وكانت أعلنت الوزارة فى بيان لها إجراء 275,823 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل و أحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي و الفحص و توسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 564 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 731,307 حالات.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة وذلك بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,069 حالة.

‌‎ وأعربت وزارة الصحة و وقاية المجتمع عن أسفها و خالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.

‌‎ وأعلنت الوزارة عن شفاء 650 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 722,723 حالة.