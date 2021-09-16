تحرير محاضر وإعدام أغذية منتهية الصلاحية في بني سويف

تحرير محاضر وإعدام كمية من الأغذية منتهية الصلاحية في حملة لمراقبة الأغذية بدلهانس الفشن

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال ومواجهة الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، والقضاء على التلاعب فى الأسعار أو احتكار السلع، في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

تبين من التقرير الذي أعده وكيل وزارة الصحة"د.محمد يوسف"الإشارة إلى تكليف إدارة الطب الوقائي بقيادة الدكتورة أمنية حسن بتكثيف الرقابة والتفتيش على أماكن عرض وبيع وتداول الأغذية والسلع على اختلاف أشكالها وأنواعها، قام فريق من قسم مراقبة الأغذية بإدارة الفشن الصحية" بالتفتيش على المحلات والمخابز البلدية بقرية دلهانس.

وقامت الحملة بالمرور على 10 منشآت غذائية وسحب 27 عينة من الدقيق والرد والخبز البلدي المنتج من المخابز، حيث تم تحرير 13 محضر جنح صحية، منها: 6 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات النظافة الصحية و7 محاضر لعدم حملهم شهادات صحية سارية المفعول، فيما تم إعدام كمية من الأغذية الفاسدة، مع التنبيه بسرعة تلافي المخالفات واستخراج الشهادات الصحية.