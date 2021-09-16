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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة ..السبت

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة  قطع المياه عن مناطق ( عرب الجسر – عرب الطوايلة – وسط المدينة بالمطرية – الشيراتون – الملتقي العربي – الكلية الحربية – الحي العاشر – صقر قريش – الواحة – شارع متولي الشعراوي – السوسري ب – أرض الجولف – الإمداد والتموين – عمارات رامو ) وذلك اعتباراً من الساعة 10 صباح  يوم السبت  الموافق 18/9/2021 وحتى الساعة 5 مساء نفس اليوم.

قطع المياه عن 14 منطقة في القاهرة

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه الي القيام بأعمال الصيانة لخط المياه قطر 1200 الخارج من محطة مياه مسطرد.
 
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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