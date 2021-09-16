عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. روعة وجمال نافورة النيل ليلا.. صور

نافورة النيل
نافورة النيل

في وسط ظلام الليل، تضيء نافورة النيل بجمالها الخلاب وألوانها الزاهية ورقصاتها الانسيابية الجميلة، وسط نهر النيل بوسط القاهرة، والتي تجذب كافة المصريين بجمالها الخلاب وتكوين شكل زهرة اللوتس.

 

ورصدت عدسة “صدى البلد”، صورا لـ نافورة النيل ليلا، والتي عادت للعمل بعد توقف دام لمدة 40 عامًا، لتبعث الجمال الخلاب والألوان المبهجة وسط نهر النيل.

 

وكشف المهندس وليد عبد الخالق مدير مشروع تطوير نافورة نهر النيل، عن تفاصيل وكواليس تطوير نافورة نهر النيل وعودتها للحياة بعد توقف دام ٤٠ عاما. 

 

وقال عبد الخالق، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج ٩٠ دقيقة، المذاع عبر شاشة المحور، إنه تمت الاستعانة بالمركز القومي للبحوث وتم التعاون مع أكثر من جهة. 


وأكد أن أجزاء في جسم النافورة كانت متآكلة بالكامل بسبب عوامل التعرية، مشيرا الي أن النافورة تعمل الآن بـ ٣٦ طرمبة لضخ المياه. 


وفي السياق نفسه أشار عبدالخالق الى أن هيئة قناة السويس مولت مشروع تطوير نافورة النيل، متابعا ان أعمال التطوير حافظت على الجسم التاريخي للنافورة. 

 

هرباً من حر الصيف.. أطفال يسبحون داخل حوض نافورة بالمهندسين.. شاهد

مصيف الغلابة ..نافورة حديقة الأزهر تتحول لحمام سباحة للاطفال ..فيديو

 

وعلق طارق خضر رئيس قطاع التشييد بشركة المقاولون العرب، على إعادة إحياء وتشغيل نافورة نهر النيل بعد توقف 40 عاما.


وأضاف طارق خضر  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، : "شركة ألمانية قامت بتشييد  نافورة النيل في عام 1956 وكان يتم تشغيلها بتكنولوجيا تواكب الحقبة الزمنية التي نشأت فيها آنذاك".

 

وتابع خضر: "قمنا بإعادة إحياء نافورة النيل وتم تطويرها لأحدث النظم الحديثة في تشغيل النافورة مع الحفاظ على التصميم القديم وإدخال التكنولوجيا الحديثة في التشغيل".


وأكمل : "نافورة النيل أصبحت راقصة وتم إدخال تكنولوجيا حديثة قائمة على 5 أنظمة وتم الحفاظ على تكوين شكل زهرة اللوتس".


ولفت طارق خضر : “واجهنا تحدي إعادة تشغيل وتطوير نافورة النيل في وسط النيل لأنها في قلب نهر النيل وتمت  الاستعانة بمكاتب خبيرة في الأعمال المدنية”، مضيفا:"سيكون هناك أكثر من شكل مختلف تقوم النافورة بتكوينه قريبا".

4ec6c9ec-e73f-4455-b9df-c9dfbbae3e7a
4ec6c9ec-e73f-4455-b9df-c9dfbbae3e7a
5b20cf36-d92f-42dd-a5f9-1dec5250ced5
5b20cf36-d92f-42dd-a5f9-1dec5250ced5
83d7a3bc-4b03-431e-99e2-eeab2ef7c01b
83d7a3bc-4b03-431e-99e2-eeab2ef7c01b
4875b88d-b8c1-405f-86d5-c318aafe20fd
4875b88d-b8c1-405f-86d5-c318aafe20fd
a2e60607-91f9-4cfc-a23c-5b5ddb74a2b2
a2e60607-91f9-4cfc-a23c-5b5ddb74a2b2
a5115941-f96b-4131-80e0-e1927766c1f9
a5115941-f96b-4131-80e0-e1927766c1f9
نافورة النيل نهر النيل وسط القاهرة المصريين القاهرة زهرة اللوتس

موضوعات متعلقة

بعد غرق 4 شباب.. أهالي الواسطي ببني سويف يطالبون بتكسية شط نهر النيل

قوات الإنقاذ النهرى تنتشل سيدة سقطت فى نهر النيل بأسيوط

مصيف الغلابة ..نافورة حديقة الأزهر تتحول لحمام سباحة للاطفال ..فيديو

هرباً من حر الصيف.. أطفال يسبحون داخل حوض نافورة بالمهندسين.. شاهد

ترشيحاتنا

الاضطهاد.. الفارس سامح الدهان يكشف أسباب تمثيله لـ بريطانيا بدلا من مصر

وائل جمعة: لسنا مسئولين عن موقف مصطفى محمد.. ومباراتنا الودية أمام ليبيريا

في مشاركة مصرية أولى بـ دوري المؤتمر الأوروبي.. وردة يخسر مع أنورثوسيس بثنائية

مصطفى محمد: فشل انتقالي لفرنسا جعلني أكثر تركيزاً .. وسأعود أقوى

سفير مصر بجوبا يبحث سبل التعاون النيابي مع رئيسة المجلس التشريعي بجنوب السودان|صور

معلول: اختيار كيروش لمنتخب مصر رائع.. وعودة النقاز للزمالك ليست فنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

مفاجأة سارة من اتحاد كرة القدم للجماهير بشأن حضور مباراة ليبيا

تامر أمين يعلن خبرًا محزنًا لجماهير المنتخب الوطني بشأن مشاركة محمد صلاح

قالت لها على الحاجة دي| صديقة فتاة سيتي ستارز تكشف مفاجأة عن انتحارها

إصابة أكرم توفيق في ودية الأهلي والمقاولون

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

مارست الرذيلة مع 5 أشخاص.. نص اعترافات موكا حجازي بتهمة التحريض على الفسق.. مستندات

سموحة يتعاقد مع ثنائي الزمالك في صفقة انتقال حر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد زفاف بفيلم تحول لحقيقة ..صدفة غريبة في زواج فؤاد المهندس وشويكار

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

فيديو

فيديوجراف.. دفن أسرته ..مفاجأة صادمة بعد مداهمة وكر سفاح قنا

فيديوجراف.. قفزت من الدور السادس .. تفاصيل واقعة فتاة سيتي ستارز

شارع الألوان.. نور ترسم ملامح جديدة لـ حي عين شمس |شاهد

حسم الأمر.. أول رد من تامر حسني على خبر زواجه سرا "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام (1)

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (1)

سارة مجدى تكتب: عايش بشغفك ولا بتترحم عليه؟

عمر عاقيل يكتب: مغالطات إدارية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

اﻟﻤﺰﻳﺪ