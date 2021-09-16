شاهد.. روعة وجمال نافورة النيل ليلا.. صور

في وسط ظلام الليل، تضيء نافورة النيل بجمالها الخلاب وألوانها الزاهية ورقصاتها الانسيابية الجميلة، وسط نهر النيل بوسط القاهرة، والتي تجذب كافة المصريين بجمالها الخلاب وتكوين شكل زهرة اللوتس.

ورصدت عدسة “صدى البلد”، صورا لـ نافورة النيل ليلا، والتي عادت للعمل بعد توقف دام لمدة 40 عامًا، لتبعث الجمال الخلاب والألوان المبهجة وسط نهر النيل.

وكشف المهندس وليد عبد الخالق مدير مشروع تطوير نافورة نهر النيل، عن تفاصيل وكواليس تطوير نافورة نهر النيل وعودتها للحياة بعد توقف دام ٤٠ عاما.

وقال عبد الخالق، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج ٩٠ دقيقة، المذاع عبر شاشة المحور، إنه تمت الاستعانة بالمركز القومي للبحوث وتم التعاون مع أكثر من جهة.



وأكد أن أجزاء في جسم النافورة كانت متآكلة بالكامل بسبب عوامل التعرية، مشيرا الي أن النافورة تعمل الآن بـ ٣٦ طرمبة لضخ المياه.



وفي السياق نفسه أشار عبدالخالق الى أن هيئة قناة السويس مولت مشروع تطوير نافورة النيل، متابعا ان أعمال التطوير حافظت على الجسم التاريخي للنافورة.

وعلق طارق خضر رئيس قطاع التشييد بشركة المقاولون العرب، على إعادة إحياء وتشغيل نافورة نهر النيل بعد توقف 40 عاما.



وأضاف طارق خضر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، : "شركة ألمانية قامت بتشييد نافورة النيل في عام 1956 وكان يتم تشغيلها بتكنولوجيا تواكب الحقبة الزمنية التي نشأت فيها آنذاك".

وتابع خضر: "قمنا بإعادة إحياء نافورة النيل وتم تطويرها لأحدث النظم الحديثة في تشغيل النافورة مع الحفاظ على التصميم القديم وإدخال التكنولوجيا الحديثة في التشغيل".



وأكمل : "نافورة النيل أصبحت راقصة وتم إدخال تكنولوجيا حديثة قائمة على 5 أنظمة وتم الحفاظ على تكوين شكل زهرة اللوتس".



ولفت طارق خضر : “واجهنا تحدي إعادة تشغيل وتطوير نافورة النيل في وسط النيل لأنها في قلب نهر النيل وتمت الاستعانة بمكاتب خبيرة في الأعمال المدنية”، مضيفا:"سيكون هناك أكثر من شكل مختلف تقوم النافورة بتكوينه قريبا".

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