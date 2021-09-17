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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تزامنا مع عيد ميلادها .. أحدث ظهور للفنانة عبلة كامل

عبلة كامل
عبلة كامل

يصادف اليوم الجمعة ، عيد ميلاد الفنانة المبدعة عبلة كامل والتي قدمت العديد من الأعمال القيمة التي يتذكرها الجمهور .

وفي عيد ميلادها تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لأحدث ظهور لها ، حيث تفضل عبلة كامل ، الاختفاء وعدم الظهور على الساحة كثيرا خلال الفترة الماضية 

أكد الفنان أحمد كمال في تصريحات لـ"صدى البلد" أن الفنانة عبلة كامل تتمتع بصحة جيدة، ولا تفكر نهائيا في اعتزال  الفن.

 

وعن سبب غيابها قال الفنان أحمد كمال: "عبلة في مرحلة سكون لاختيار عمل يليق بمشوارها الفني، إلى جانب أن فترة كورونا جعلتها تفضل الابتعاد قليلا، وستعود قريبا لجمهورها إذا وجدت العمل الذي يستفزها".

 

وأشار الفنان أحمد كمال إلى أنها تفضل الابتعاد عن الظهور الإعلامي وهذه حريتها الشخصية.

 

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، قد تساءلوا عن سبب عدم طمأنة عبلة كامل لجمهورها بنفسها بعد الشائعات التى ترددت عن إصابتها بمرض السرطان فى مرحلة متأخرة.

 

وبرر بعضهم هذا الموقف برغبة عبلة كامل الدائمة الابتعاد عن الصحافة والإعلام، حتى إنها لم تجر خلال السنوات الماضية أى حوار صحفى أو تليفزيونى.

 

ولم يقتنع كثيرون بهذا الموقف خاصة بعد انتشار شائعات قوية تتحدث عن سوء الحالة الصحية لعبلة كامل التى كانت تفترض ضرورة ردها بنفسها عليها وليس عبر أى وسيط إعلامى آخر.

 

وكانت شائعات قوية انتشرت حول إصابة عبلة كامل بسرطان وهو ما نفته أسرتها، وزوجها السابق الفنان أحمد كمال وابنتهما، كما نفته أيضا نقابة المهن التمثيلية.

 

ونقل أحد الكتاب رسالة من عبلة كامل جاء فيها: "عيب، والله العظيم عيب، لو الناس مش هتتقي ربنا وتخاف منه في وقت زي ده هتتقيه وتخاف منه امتى؟ وإيه اللي هيستفيده إنسان من إنه يقلق حياة الناس بكلام كذب، بيدعي إنه بينشره لإنه محب أو معجب، أنا اخترت نمط حياة سعيدة بيه وراضية عنه، وما عنديش أي حسابات على السوشيال ميديا ولا هيبقى عندي في أي يوم من الأيام، ولا باتابع السوشيال ميديا ولا بانشر عليها أي شيء من أي نوع ولا مهتمة بده".

 

وتابعت: "أتمنى اللي يشوف حساب منسوب ليا يساهم في قفله باللي يقدر عليه والحساب اللي عاملاه واحدة بتدعي إنها بنتي مالوش أي علاقة ببناتي فاطمة وزينب، وكل اللي بيتنشر فيه كذب، والكلام اللي اتنشر في هذا الحساب عن إني مش فخورة بفني وبشغلي كله كذب وافترا، والحمد لله أنا في أحسن صحة وعافية".

 

واختتمت قائلة: "باشكر الناس الطيبين كلهم على محبتهم وتقديرهم اللي أنا ممتنة ليهم وباحمد ربنا عليه، وربنا يتقبل دعواتكم الجميلة ليا ويخلي لكم حبايبكم".

 

الإعلامية لميس الحديدى مع عبلة كامل

 

كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن مكالمة تلقتها قبل أيام من الفنانة الكبيرة عبلة كامل، بعد انتشار أنباء عن مرضها تم تكذيبها من قبل أسرتها.

 

وقالت لميس الحديدي إن المكالمة استمرت حوالي 45 دقيقة، أعلنت خلالها عبلة كامل أنها تتمتع بصحة جيدة ولا تعانى من أى شيء.

 

ونقلت لميس الحديدي عن عبلة كامل امتنانها لحب الناس وحرصهم على متابعتها حتى الآن، مشيرة إلى أنها تشعر طوال الوقت أنها إنسانة عادية وليست نجمة.

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