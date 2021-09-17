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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حقيقة صورة ياسمين عبد العزيز مع أحمد العوضي بعد عودتهما لمصر

أحمد العوضى و ياسمين
أحمد العوضى و ياسمين عبد العزيز

يكشف صدى البلد حقيقة الصورة  المتداولة للنجمة  ياسمين عبد العزيز مع أحمد العوضي والتي يزعم البعض أنها جديدة والظهور الأول لها بعد العملية .

وعلم صدى البلد أن الصورة قد تم التقاطها في فصل الشتاء الماضي منذ أشهر ، حيث كان أحمد العوضي  قد نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام في التاسع  من شهر يوليو. 

ووصل النجم أحمد العوضي إلى مصر قادما من سويسرا  ؛ وذلك لاجراء بعض الأعمال الخاصة به .

ومن المنتظر أن تعود ياسمين عبد العزيز خلال الأيام المقبلة ؛ بعد الاطمئنان علي حالتها .

وكان أحمد العوضي قد  أحمد العوض قد سافر  بعد أيام  من سفر زوجته ياسمين عبد العزيز بسبب تأخر الفيزا .

وشارك الفنان أحمد العوضي، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، من سويسرا.

وظهر العوضي وهو يستمتع بعزف أحد العازفين من شوارع جنيف بسويسرا، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا.

وكشف النجم أحمد العوضي، عن موعد عودته مع النجمة ياسمين عبد العزيز من سويسرا، بعد انتهاء فترة علاجها.

وقال أحمد العوضي في تصريح خاص لموقع صدى البلد: " لم نحدد اليوم الذي سنعود فيه بالتحديد؛ ولكن سيكون خلال الأسبوع المقبل".

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لهذا السبب.. أحمد العوضي يصل إلى مصر قادما من سويسرا

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بعد الاطمئنان على حالة زوجته.. أحمد العوضي يشارك فيديو من شوارع سويسرا

الظهور الأول لياسمين عبد العزيز

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عددا من الصور الخاصة لها، عبر حسابها على "إنستجرام" في أثناء رحلة علاجها بالخارج، وهو أول ظهور لها منذ الوعكة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا.

 

ووجهت الفنانة ياسمين عبد العزيز رسالة خاصة لجمهورها بعد مرورها بأزمة صحية كبيرة، مستعينة بإحدى أغنيات المطربة إليسا.

وكتبت  ياسمين عبد العزيز، عبر صفحتها بموقع فيس بوك: “جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا.. الحمد لله أنا بقيت كويسه وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا”.

وأضافت: "رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المره اللي عدت عليا .. وكفاية إني أقولكم إني  حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا .. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني  وعديت المحنة علي خير الحمد لله.

كما وجهت ياسمين عبد العزيز رسالة شكر خاصة، وقالت: “كلمة شكرا قليلة اوي عليكم وعلي حبكم انا بحبكم جدا وحقيقي  انا عاجزة اني اردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم ... بشكر ربنا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي”.

ونشر النجم أحمد العوضي فيديو جديدا عبر حسابه بتطبيق التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهو يمارس رياضة "الكيك بوكسينج".

وعلَّق أحمد العوضي على الفيديو: "آسف لو جيت خضيتكووو.. العو جه العو حضر".

ياسمين عبد العزيز أحمد العوضى صدى البلد فصل الشتاء الماضي التاسع من شهر يوليو

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