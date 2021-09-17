يخلق من الشبه 40| شبيه البروفيسور في المسلسل الأسباني الشهير لاكاسا دي بابل.. فيديو

رصدت عدسة "صدي البلد" شبيه البروفيسير في المسلسل الأسباني لاكاسا دي بابل.



شبيه "البروفيسير" يتجول في شوارع مدينة نصر و يتفاجأ بنداء الماره له ب "يا بروفيسير" فهو نفس الشبه مثل ما قال الكتاب و ينادونه الشباب للتصوير معه صورًا تذكاريه و هو يعد لم يفهم السبب لانه غير متابع للمسلسل الشهير "لاكاسا دي بابل"

وقال "محمد اسماعيل" البروفيسير المصري صاحب ال 38 عام انه كان لا يدرك تماما ما يحدث عن رؤية الناس له و نظراتهم له بطريقه غير مالوفه "حسيت ان فيه حاجه غلط".

ولفت " اسماعيل" ان سالت أصدقاء ليا مين "البروفيسير" و واقتها عرفت المسلسل و بدائت اتابعه و لقيت اننا نفس الشكل فعلا، فبدات اجمع اكسسوارات الشخصيه و جبت "النظاره و الملابس" و فعلا كل تصرفاته في المسلسل انا بعملها.

وأكد "محمد اسماعيل" ان حلم التمثيل تجدد في قلبه، لانه في الاساس كان يمثل و يبدع في مسرح الجامعة و حصل علي الكثير من الجوائز و كان حلم التمثيل من اهم اولوياته الي ان دراسته كانت بعيده عن التمثيل ف هي كليه الحقوق.

واختتم " اسماعيل" انه الان كل تركيزه في التمثيل و ان لديه كثير من الافكار للقيام بها و تنفذها.



فكرة المسلسل الإسباني "لاكاسا دي بابل" تقوم على تنفيذ مجموعة من الاشخاص يترأسهم العقل المدبر ويدعى "البروفيسور"، بتنفيذ أكبر سرقة مصرفية في التاريخ المسجل، ولكن في ذات الوقت يحظون بحب الناس وتعاطفهم معهم، لأنهم ضد نظام التجارة العالمي.

وحقق "لاكاسا دي بابل" في مواسمه الأربعة السابقة مشاهدات قياسية بالمقارنة بأي سلسلة عالمية.

وبدأ الجزء الأول من الموسم الخامس بوصول المحققة القوية "سييرا" إلى المكان الذي يوجد فيه "البروفيسور" وتقييدها له ثم اقتحمت قوة من الجيش البنك الإسباني لمواجهة الفرقة ثم ماتت "طوكيو" من أجل الفريق وضحت بنفسها .