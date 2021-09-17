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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب تتجه للتعايش مع كورونا وتخفيف الاجراءات الاحترازية

صدى البلد

تتجه السلطات المغربية إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية ضد “كوفيد ـ 19″، خاصة بعد أن شهدت حالات الإصابة بهذا المرض خلال الأيام الماضية تراجعا ملحوظا، ناهيك عن تراجع مختلف المؤشرات الوبائية.

وبحسب وسائل إعلام مغربية قال سعيد المتوكل، عضو اللجنة العلمية ضد كوفيد 19 بالمملكة المغربية،  إن تخفيف هذه الإجراءات التي تم وضعها للتحكم في المرحلة السابقة سيفرض نفسه خلال الأيام والأسابيع المقبلة، ولن يصبح هناك أي داع لهذه القيود.

أما عن إمكانية فتح الحمامات وقاعات الرياضة واستئناف الأنشطة المتوقفة، فقد أفاد عضو اللجنة العلمية ضد كوفيد 19 بأن “كل شيء وارد”، خاصة أن جميع المؤشرات الوبائية في تراجع واستطاعت البلاد تجاوز المرحلة الحرجة التي عاشتها عقب ذروة الموجة الثالثة.
وحسب المختص، فإنه لا توجد، إلى حد الساعة، طريقة للوقاية من الفيروس غير الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة، وفرض قيود حاجزية حينما تسوء الأوضاع، قائلا: التناوب ما بين التخفيف والتشديد ما دام الفيروس موجودا، وبالتالي إذا ما كانت الحالة الوبائية مستقرة يتم التخفيف وإذا ما ساءت الأوضاع نلجأ إلى التشديد.

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ونبه المختص إلى أنه، حاليا، سنتعايش مع الفيروس مع ضرورة الحفاظ على التلقيح والتوجه إلى العلاج بشكل مستعجل في حالة الإحساس بأعراض كورونا أو الزكام”، مفيدا بأنه اليوم الفيروس هو الطاغي، وبالتالي على المريض الإسراع إلى اتباع البروتوكول الوطني للعلاج في حال الإحساس بأية أعراض مشابهة للزكام.

وكان عدد الحالات الإيجابية لفيروس كورونا قد انتقل من 42.424 حالة إيجابية كرقم أسبوعي سجل في أواخر الشهر  المنصرم إلى 20.562 حالة إيجابية سجلت في الأسبوع الماضي، أي بانخفاض قارب 52 في المائة.

السلطات المغربية الإجراءات الاحترازية كوفيد ــ 19 المغرب المؤشرات الوبائية

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