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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

3 أحزاب في المغرب تعلن تشكيل تحالف للحصول على أغلبية بالمجالس البلدية

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت ثلاثة أحزاب مغربية، من بينها حزب التجمع الوطني للأحرار الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة في المغرب، اليوم الجمعة، أنها قررت التعاون والعمل على تشكيل أغلبية داخل مجالس الجهات (البلدية) التي تتواجد بها.

وجاء في بيان صادر عن هذه الأحزاب، أن الهدف من هذا القرار هو "تقوية مؤسسات المجالس وخلق الانسجام والاستقرار داخلها وتجنبا للنزاع، والتفرغ لمواجهة الرهانات والتحديات التي يطرحها المواطن"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

ودعت أحزاب الأحرار والاستقلال والأصالة، جميع منتخبيها في المجالس المنتخبة إلى ضرورة التقيد بالقرار الذي تبنته القيادات الحزبية في حدود من الانفتاح على باقي المكونات السياسية.

ويشير هذا القرار لإمكانية أن تشكل هذه الأحزاب ائتلافاً حكومياً يقوده عزيز أخنوش، الذي عينه العاهل المغربي محمد السادس رئيسا للحكومة عقب تصدر حزبه نتائج الانتخابات بـ 102 مقعد برلماني و9997 منتخباً في المجالس البلدية.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة، الأسبوع المقبل، بعد أن أجرى رئيس الحكومة سلسلة من اللقاءات التشاورية مع الأحزاب لإقناعها بالانضمام إلى الفريق الحكومي.

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