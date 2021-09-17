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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير المالية لـ قناة صدى البلد: مصر أقل الأسواق في الضرائب على مستثمري أسواق المال

محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية

قال محمد معيط وزير المالية، نسعى لتحقيق العدلة الضريبية بين مختلف فئات المجتمعية، والدولة تسعى إلى تحقيق الاستدامة في النمو المحقق بجميع القطاعات.



وأضاف وزير المالية فى لقاء خاص فى برنامج مشروعات مصر على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية حنان موج، ان قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية مطلب للسوق ولم نطبق قانونا جديدا، وهناك تشاور وتنسيق مستمر بين مختلف الأطراف قبل تطبيق القوانين الضريبية.
 

وتابع، لم نفرض ضرائب جديدة على المتعاملين في البورصة المصرية، ومصر أقل الأسواق في قيمة الضرائب المفروضة على مستثمري أسواق المال وقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية امتداد لمبدأ العدالة الضريبية.

وزير المالية: حوافز نقدية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة


واضاف وزير المالية:  تم تشغيل نظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI) تجريبيا اعتبارا من أبريل 2021، والقانون يهدف لحماية المواطن من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر ويسهم في تقليل زمن الإفراج والاستغناء عن المستندات الورقية.


وأكد على ان الضرائب على التجارة الإلكترونية تحقيق للعدالة الضريبية واستيفاء لحقوق الخزانة العامة للدولة نقدم العديد من الحوافز النقدية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة.



وأوضح ان خزانة الدولة المصرية لم تساهم بأي مبالغ مالية في بناء العاصمة الإدارية الجديدة، والدولة تنفق مئات المليارات في مختلف القطاعات لتحقيق التنمية الشاملة.



وتابع وزير المالية:  لدينا فائض أولي في الموازنة العامة للدولة ونستهدف الوصول بالعجز الكلي في الموازنة إلى 6.8% خلال العام المالي الحالي، و الوصول بخدمة الدين إلى 32% من الموازنة العامة في العام المالي الحالي نزولا من 40%

وزير المالية: أكثر من مليون مصري يدخلون سوق العمل سنويا
 

وأكد وزير المالية أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة تدعم الاقتصاد وتوفر العديد من فرص العمل، وقروض البنك الدولي تساعد على تحقيق التنمية في مختلف القطاعات، وأكثر من مليون مصري يدخلون سوق العمل سنويا.

 

واضاف ان الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية استقطبت المزيد من المستثمرين الأجانب و ساعدت الاقتصاد المصري على تجاوز تداعيات جائحة كورونا ونعمل على تحقيق الاستقرار والتوازن في أسعار السلع، مؤكد على أن الزيادة السكانية تنعكس سلبا على معدلات النمو الاقتصادي ومبادرة حياة كريمة تسهم في تحسين جودة الحياة للكثير من المصريين.

وزير المالية برنامج مشروعات مصر البورصة المصرية محمد معيط وزير المالية اخبار التوك شو

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