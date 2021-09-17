الوادي الجديد في 24 ساعة .. الجامعة تشارك في منتدى التعليم العالي والبحث العلمي .. وتنفيذ مشروعات صرف صحى فى قريتين بمركز بلاط

جامعة الوادى الجديد تشارك في منتدي التعليم العالي

تنفيذ مشروعات صرف صحى فى قريتين بمركز بلاط بـ150 مليون جنيه

فتح فصول ملحقة بالتعليم الفني بادارة بلاط التعليميه بالوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة أحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية ـ ونقدم لقراء صدى البلد أحداث 24 ساعة بالمحافظة التي جاءت كالآتي:

شارك وفد رفيع المستوي من جامعة الوادي الجديد ضم كلا من الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة والاستاذ الدكتور احمد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور احمد ثابت المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة في منتدي التعليم العالي والبحث العلمي في عصر التحول الرقمي وذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الدكتور أحمد ثابت المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة ان اليوم الاول للمنتدي تضمن كلمة الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار حول رؤية الوزارة واهدافها من التحول الرقمي بالجامعات ثم اطلاق مبادرة طالب رقمي ثم حلقات نقاشية تضمنت تكنولوجيا التعليم في عصر التحول الرقمي وجيل من الجامعات الذكية في مصر وتكنولوجيات المستقبل وعدد من الموضوعات الخاصة بالتحول الرقمي في الجامعات المصرية.

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد ، فتح فصول ملحقة بالتعليم الفني (التجاري- الصناعي ) بإدارة بلاط التعليمية.

وأكد الدكتور جمال حسن، مدير مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، أن فتح الفصول الملحقة لخدمة الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدارس الفنية بمركز بلاط ، وتخفيف العبء عن أولياء الأمور وتكبد أعباء السفر من وإلى مركز الداخلة.

وأوضح جمال، أنه جرى فتح فصل ملحق تعليم تجارى، ويكون الفصل تابع للمدرسة الأساسية "موط" الثانوية التجارية بإدارة الداخلة التعليمية، بالإضافة لفتح فصل ملحق تعليم صناعي تخصص (الزخرفة والإعلان والتنسيق).

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وأوضح أن الفصول الملحقة تكون تابعه للمدرسة الأساسية موط الصناعية للبنين، ويجري عقد الامتحانات التحريرية للفصلين الدراسيين الأول والثاني بالمدارس الأساسية.

وفي نفس السياق أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، تنفيذ مشروعات صرف صحى متكاملة فى قريتى تنيدة وأولاد عبد الله بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 150 مليون جنيه ضمن خطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات الحيوية بقرى المركز.

وأكد المحافظ، أن المشروع جرى تنفيذ 70 % من نسبة الأعمال فيه ويتضمن إقامة 3 خطوط طرد و3 محطات رفع ومحطة معالجة لخدمة القريتين وتوابعهما، على أن ينتهى المشروع خلال 18 شهرا من الآن.

وأضاف المحافظ، أن المشروعات تضمنت تنفيذ محطتى رفع ومحطتى صرف وشبكات انحدار متكاملة والتى يجرى تنفيذها بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، وذلك ضمن خطة رئاسة المركز لاستكمال الخدمات الحيوية بالقرى وتوابعها.

وأوضح المحافظ، أنه جرى الانتهاء من تطوير محطة تنقية مياه الشرب بقرية ذخيرة بمليون و815 ألف جنيه، ومحطة تنقية مياه الشرب بقرية البشندى بتكلفة 2 مليون و830 ألف جنيه، مع دخولهما الخدمة مباشرة خلال الفترة القليلة الماضية، مشيرا إلى أنه جرى تنفيذ مشروعات خدمية بالمركز بتكلفة 15 مليون جنيه و242 ألف جنيه والتى تشمل تدعيم البنية التحتية والمشروعات الخدمية حيث جرى تنفيذ مشروعات بتكلفة 5 ملايين جنيه لأعمال الكهرباء و 8 ملايين جنيه لمشروعات رصف الطرق الداخلية.