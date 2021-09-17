فوز سيدات طائرة الزمالك على الجزيرة 3-1 وديا

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك علي فريق الجزيرة بنتيجة أشواط ١/٣ تحت قيادةعصام عبد المعطي المدير الفني للفريق خلال المباراة الودية مساء اليوم الجمعة بصالة الشرقية للدخان .

وحرص عبد المعطي علي توجيه الشكر للاعبات عقب الفوز اليوم علي الشرقيه للدخان ، والمجهود المبذول حتي اخر دقيقه من عمر المباراه

وأكد المدير الفني لفريق سيدات طائرة الزمالك أن المباريات الوديه خلال الفترة الحاليه هي تنفيذ التعليمات الفنيه والخطط التكتيكية علي أرض الواقع لمعالجة اخطاء لاعبات الفريق والوقوف علي المستوي البدني والفني للاعبات .

وقرر الجهاز الفني للفريق استأنف التدريبات غدا السبت ومنح الاعبات راح يوم الأحد المقبل استعداد لبدء الموسم الرياضي الجديد.

ويقود الفريق الأبيض كلا من :

مدير فني عصام عبد المعطي

مدرب عام ناهد عبدالمنعم

دكتور مروه خالد

احمال إبراهيم بدر