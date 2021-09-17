استئصال الفطر الأسود من جيوب أنفية لمريض في كفر الشيخ

أعلن الدكتور محمد أبو سمرة، مدير عام مستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، اليوم، نجاح أول عملية استئصال الفطر الأسود من جيوب أنفية لمريض قبل انتشاره في الجسم.



ووجه مدير مستشفى العبور للتأمين الصحي، الشكر والتقدير، للفريق الطبي الذي أجرى الجراحة بكفاءة تامة، والذي ضم كلاً من الدكتور أحمد عفيفي، والدكتور أسعد خليل، والدكتور وائل طولان وجميع أفراد التمريض والعمليات.



وأشار الدكتور محمد أبو سمرة، إلى أن هذه أول حالة استئصال فطر أسود من جيوب أنفية في محافظة كفر الشيخ.

ويخضع المريض إلى رعاية طبية دقيقة بمستشفى العبور للتأمين الصحي، تحت إشراف طبي من أطباء قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة.