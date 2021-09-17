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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استئصال الفطر الأسود من جيوب أنفية لمريض في كفر الشيخ

مستشفى العبور بكفر
مستشفى العبور بكفر الشيخ

أعلن الدكتور محمد أبو سمرة، مدير عام مستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، اليوم، نجاح أول عملية استئصال الفطر الأسود من جيوب أنفية لمريض قبل انتشاره في الجسم.


ووجه مدير مستشفى العبور للتأمين الصحي، الشكر والتقدير، للفريق الطبي الذي أجرى الجراحة بكفاءة تامة، والذي ضم كلاً من الدكتور أحمد عفيفي، والدكتور أسعد خليل، والدكتور وائل طولان وجميع أفراد التمريض والعمليات.


وأشار الدكتور محمد أبو سمرة، إلى أن هذه أول حالة استئصال فطر أسود من جيوب أنفية في محافظة كفر الشيخ.

ويخضع المريض إلى رعاية طبية دقيقة بمستشفى العبور للتأمين الصحي، تحت إشراف طبي من أطباء قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة.

محافظة كفر الشيخ جيوب انفية الدكتور محمد أبو سمره أحمد عفيفي الأنف والأذن والحنجرة جراحة الأنف والأذن

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