للمقبلين على الخطوبة.. أرخص أسعار الدبل في محلات الذهب.. فيديو

رصدت عدسة صدى البلد بالبث المباشر اخر أسعار الذهب اليوم بالأسواق ومحلات الصاغة من مدينة القناطر الخيرية، وأحدث الأشكال المتوافرة والأطقم المختلفة، ومدى الزيادة أو التراجع في الأسعار.

أشار محمد سيد، أن هناك حالة من الثبات والاستقرار على اسعار الذهب هذه الاونة، مما يقابله استقرار في حالة البيع والشراء.

وتابع، أن عيار الذهب ال21 وصل سعره اليوم الي 783 جنيه، بينما عيار الذهب ال18 يصل سعره الي 671 جنيه، وعيار 24 يسجل سعره اليوم 895 جنيه.

واوضح أن الأسعار ثابته فيما يقرب من الأسبوع، يعتبر الارتفاع او النقصان فيها محدود وجنيهات معدودة، ويؤدي ذلك الثبات الي زيادة الاقبال على الشراء من قبل الزبائن.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وينظر المستثمرين إلى الذهب استثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.