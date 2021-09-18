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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبرز تصريحات فيفي عبده مع وفاء الكيلانى.. اتجوزت 5 مرات كلهم عرفي ما عدا واحدة.. أصدقائى الرجالة أكثر من الستات

صدى البلد

 حلت الفنانة فيفي عبده، ضيفة في برنامج "السيرة" تقديم الإعلامية وفاء الكيلانى، والمذاع على قناة Dmc، وتحدثت فيفي عبده خلال الجزء الثانى من حلقتها عن مواقف فى حياتها.

فيفي عبده: كنت هطلق بسبب عبد الحليم حافظ
روت الفنانة فيفي عبده أحد المواقف المضحكة عندما ذهبت مع زوجها لأحد الفنادق بالقاهرة "شيراتون القاهرة" برفقة مدير أعماله وتفاجأت وقتها بدخول الفنان الراحل عبد الحليم حافظ إلى الفندق ومعه المطرب شفيق جلال.

فيفى عبده: أصدقائى الرجالة أكثر من الستات
وتابعت فيفي عبده: "اصدقائى رجالة أكتر من ستات لأن الستات ممكن يكون في نفسنه منها، ومبحبش حد ياكل في بيتى ويخونى، ولو في قايمة من 5 راقصات شرقية في تاريخ مصر هاكون من ضمنهم لأن ليا لون مميز".


فيفي عبده: اتجوزت 5 مرات كلهم عرفي ما عدا واحدة
وتحدثت الفنانة فيفي عبده عن زيجاتها، قائلة: "أنا اتجوزت 5 مرات في حياتى وكلهم جوازات كانت عرفى ماعدا أول جوازة كانت شرعى، وكنت صغيرة وقتها ومكنش عاوز يطلقنى، ومن وقتها قلت لازم أتجوز عرفى عشان يبقى الموضوع سهل".

فيفي عبده: تحية كاريوكا وسامية جمال علموني إزاي أخاف ربنا
وتحدثت الفنانة فيفي عبده عن مدي علاقتها بالراقصتين تحية كاريوكا وسامية جمال، قائلة:"الاتنين (سامية جمال وتحية كاريوكا) علموني إزاي أبقى ذكية وأزاي أخلي بالي من حياتي، وأنا من زمان جدا بفكر في آخرتي هعمل فيها إيه، وأنا عاملة كويس جدا لعذاب القبر، والناس بتحاسبني على الصغيرة والكبيرة، ولكن ربنا هيتكفل بيا وهو اللي هيحاسبني، واتعلمت منهم إزاي أخاف وأعمل حساب ربنا، الناس دي عظماء".


قصة حب فيفي عبده والراجل الهندي.. تفاصيل
وأوضحت، أنها وأثناء اشتداد جائحة فيروس كورونا شعرت باكتئاب شديد حتى ذهبت للمقابر وطلبت من العامل فيها تأهيلها ودهانها، كنت عايزه اتأقلم على حياة الموت وأعرف إزاي عايشنها، وكنت كل يوم أصحى الصبح عايز أروح الترب أقعد فيها.

 

الإعلامية وفاء الكيلاني برنامج السيرة الفنانة فيفي عبده وفاء الكيلانى تحية كاريوكا سامية جمال عبد الحليم حافظ

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