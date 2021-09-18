فيفي عبده: تحية كاريوكا وسامية جمال علموني إزاي أخاف ربنا

حلت الفنانة فيفي عبده، ضيفة في برنامج "السيرة" تقديم الإعلامية وفاء الكيلانى، والمذاع على قناة Dmc، وتحدثت فيفي عبده خلال الجزء الثانى من حلقتها عن مواقف فى حياتها.

وتحدثت الفنانة فيفي عبده عن مدي علاقتها بالراقصتين تحية كاريوكا وسامية جمال، قائلة:"الاتنين (سامية جمال وتحية كاريوكا) علموني إزاي أبقى ذكية وأزاي أخلي بالي من حياتي، وأنا من زمان جدا بفكر في آخرتي هعمل فيها إيه، وأنا عاملة كويس جدا لعذاب القبر، والناس بتحاسبني على الصغيرة والكبيرة، ولكن ربنا هيتكفل بيا وهو اللي هيحاسبني، واتعلمت منهم إزاي أخاف وأعمل حساب ربنا، الناس دي عظماء".



وتعرضت فيفي عبده مؤخراً لوعكة صحية نتيجة حقنة طبية خاطئة ، نقلت على أثرها إلى المستشفى.



وأعلنت الفنانة فيفى عبده، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”، عن شفائها التام، وعودتها للمنزل.

وعلقت فيفي عبده: "أنا رجعت الحمد لله من المستشفى ولقيت المفاجأة الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي كل سنة وهما طيبين وانتوا طيبين بحبهم وبحبكم أوي".