الإمارات.. بن زايد يجتمع مع رئيس إقليم كردستان بـ لندن

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان، على هامش زيارته إلى بريطانيا.

ووبحسب وسائل اعلامن اماراتية بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وبارزاني علاقات التعاون بين الإمارات والعراق خاصة إقليم كردستان العراق في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والإنسانية.

كما تبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس إقليم كردستان العراق وجهات النظر بشأن مجمل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وجهود تحقيق السلام والاستقرار والتنمية لشعوبها.

وكان الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، قد أكد أن زيارتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، لفرنسا وبريطانيا كانتا ناجحتين بكل المقاييس

وقال الدكتور أنور قرقاش، في تغريدتين عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، الجمعة، إن المكانة الخاصة للإمارات تستند إلى نجاح إقليمي وشراكة سياسية موثوقة.

وأضاف، أن لقاءات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتَّسمت بالأريحية والمصداقية ووضوح المواقف والرؤية الاستراتيجية، وهذا هو الرصيد السياسي المعتبر الذي يميز الدولة وقيادتها.