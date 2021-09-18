عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هدوء وتركيز.. رسالة شديدة اللهجة من أيمن يونس لـ مجلس الزمالك

صدى البلد

وجه أيمن يونس نجم الزمالك والمنتخب السابق ، رسالة  لـ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب ، عقب هجوم الجماهير على المجلس نظرا لكثرة الأزمات داخل الفريق الأول. 

 

وكتب أيمن يونس ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : "
رسالة إلي مجلس إدارة الزمالك، ما تضيعوش انجازتكم بالكلام الكتير، سواء صح أو غلط.. جمهور الزمالك الأصيل الوفي لا يحتاج مبررات أو توضيح هما عارفين كل حاجة، فقط العمل و التجهيز للموسم القادم بشكل يضمن المنافسة والفوز بالبطولات، ده الهدف الأهم  
.. هدووووء وتركيز.. واضحة ؟".

 

مديونين من 10 سنين.. رئيس نادى الزمالك يفجر مفاجأة من العيار الثقيل
 

وقال حسين لبيب ، رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادى الزمالك ، إن هناك تمويل لنادى الزمالك بقيمة 85 مليون جنيه ، مناشد جمهور بحل أزمة نادى الزمالك المالية بدفع 100 جنيه من مليون مشجع معقبا " يبقى 100 مليون جنيه ونجدد للاعبين " .


وأوضح "لبيب"، خلال مداخلة هاتفية  مع الاعلامى عمرو أديب ببرنامج الحكاية والمذاع عبر فضائية mbc مصر، أنه فى حال جمع 100 مليون جنيه سيتم انفاقهم أيضأ للانفاق على القضايا التى تم رفعها على نادى الزمالك تخص مدربين ولاعبين وذلك منذ 4 سنوات بالاضافة لوجود ديون على النادى منذ 10 سنوات .


وتابع بمراجعة كافة هذه الملفات والقضايا من خلال لجنة فى إدارة نادى الزمالك خاصة أن اللجنة المؤقتة الحالية لم تدير نادى الزمالك اقتصاديا بالشكل الأمثل والمطلوب، لافتا لعدم خوضه ماراثون الانتخابات القادمة داخل نادى الزمالك وهناك أفراد بعينها تطلب من أعضاء النادى عدم دفع الاشتراكات .


وكشف حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك فى تصريحات سابقة عن وجود أزمة مالية كبيرة داخل القلعة البيضاء ، وقال الزمالك كان عايش على فلوس تركي آل الشيخ وزير الرياضة السعودي السابق".

 

وتابع: " النادي بلا موارد الآن ونعاني بشكل كبير من أزمة مالية من أجل التعاقدات ومنح اللاعبين ومستحقاتهم".

أيمن يونس الزمالك حسين لبيب رئيس نادي الزمالك مجلس إدارة الزمالك الفريق الأول

موضوعات متعلقة

ترك التعليم لمحاربة الاستعمار الفرنسي.. محطات بحياة الراحل بوتفليقة

ترشيحاتنا

مكافأة ولاء.. ميسي يحصل على 110 مليون يورو في باريس سان جيرمان

باسم إنتيجرا.. هوندا تكشف عن سيفيك الجديدة في الصين

السعودية تحذر من التجمع في المناسبات لأكثر من 20 شخصا

العفو الدولية تدعو إيران للإفراج غير المشروط عن مغني الراب توماج صالحي

تنسيق الجامعات 2021 .. كل ماتريد معرفته عن جامعة المنصورة الجديدة

رغم غلق البورصات العالمية اليوم .. 3 جنيهات تراجعا بأسعار الذهب محليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة محسن المنسي شبيه الرئيس السابق أنور السادات بطنطا

تركي آل الشيخ يتبنى صفقة من العيار الثقيل بطلها باريس سان جيرمان

شرط واحد لدخول الطلاب حرم جامعة القاهرة

مفيش بطانة.. فنانة شهيرة ترتدي فستان رانيا يوسف

رغم غلق البورصات العالمية اليوم .. 3 جنيهات تراجعا بأسعار الذهب محليا

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

أرجو عدم الزج باسمي.. تركي آل الشيخ يرد على رئيس نادى الزمالك

إخلاء مجمع محاكم المنيا بعد العثور على منشور يهدد بتفجيره.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من اجل إنقاذ ابنها.. أم تصارع أسدا مفترسا بالأيدي واللكمات|فيديو

بعد وفاته.. شاهد أول صورة لوالد جيهان نصر ووالدتها

صور جديدة من حفل عمرو دياب الأخير بالتجمع الخامس

حفل العودة.. عفاف راضي تتألق في ليلة حب الراحل بليغ حمدي.. صور

فيديو

يجوز أم لا يجوز .. حكم بناء مسجد على الطراز الفرعوني

اختنقوا.. وفاة أب و3 من أبنائه في مصنع مخلل

ظاهرة حيّرت الأطباء.. سيدة صينية لم تنم طوال حياتها

إسلام 18 أمريكيا على يديه.. رحلة الشيخ محمود الحصري

المزيد

ساحة رأي

جمال قرين يكتب: التوك توك 

بيري محمد تكتب: أسـاطـير وملوك الصالات يتألقون

مصطفى الشيمى يكتب: باب خشب

أحمد أبو علي يكتب: تصدير المقاولات.. متي تدخل مصر هذا المجال

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الديانات

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ