هدوء وتركيز.. رسالة شديدة اللهجة من أيمن يونس لـ مجلس الزمالك

وجه أيمن يونس نجم الزمالك والمنتخب السابق ، رسالة لـ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب ، عقب هجوم الجماهير على المجلس نظرا لكثرة الأزمات داخل الفريق الأول.

وكتب أيمن يونس ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : "

رسالة إلي مجلس إدارة الزمالك، ما تضيعوش انجازتكم بالكلام الكتير، سواء صح أو غلط.. جمهور الزمالك الأصيل الوفي لا يحتاج مبررات أو توضيح هما عارفين كل حاجة، فقط العمل و التجهيز للموسم القادم بشكل يضمن المنافسة والفوز بالبطولات، ده الهدف الأهم

.. هدووووء وتركيز.. واضحة ؟".

مديونين من 10 سنين.. رئيس نادى الزمالك يفجر مفاجأة من العيار الثقيل



وقال حسين لبيب ، رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادى الزمالك ، إن هناك تمويل لنادى الزمالك بقيمة 85 مليون جنيه ، مناشد جمهور بحل أزمة نادى الزمالك المالية بدفع 100 جنيه من مليون مشجع معقبا " يبقى 100 مليون جنيه ونجدد للاعبين " .



وأوضح "لبيب"، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى عمرو أديب ببرنامج الحكاية والمذاع عبر فضائية mbc مصر، أنه فى حال جمع 100 مليون جنيه سيتم انفاقهم أيضأ للانفاق على القضايا التى تم رفعها على نادى الزمالك تخص مدربين ولاعبين وذلك منذ 4 سنوات بالاضافة لوجود ديون على النادى منذ 10 سنوات .



وتابع بمراجعة كافة هذه الملفات والقضايا من خلال لجنة فى إدارة نادى الزمالك خاصة أن اللجنة المؤقتة الحالية لم تدير نادى الزمالك اقتصاديا بالشكل الأمثل والمطلوب، لافتا لعدم خوضه ماراثون الانتخابات القادمة داخل نادى الزمالك وهناك أفراد بعينها تطلب من أعضاء النادى عدم دفع الاشتراكات .



وكشف حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك فى تصريحات سابقة عن وجود أزمة مالية كبيرة داخل القلعة البيضاء ، وقال الزمالك كان عايش على فلوس تركي آل الشيخ وزير الرياضة السعودي السابق".

وتابع: " النادي بلا موارد الآن ونعاني بشكل كبير من أزمة مالية من أجل التعاقدات ومنح اللاعبين ومستحقاتهم".