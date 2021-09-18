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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

قلم 15 سم.. بهذه الأدوات استخرج أسرى سجن جلبوع حريتهم

صدى البلد

كشفت وسائل إعلام عبرية، النقاب عن بعض الأدوات التي استخدمها الأسرى الفلسطينيين الستة في حفر نفق جلبوع قبل أسابيع.

 

شاهد الفيديو:


وبحسب ما نشرت قناة “كان” العبرية، أظهرت الصورة استخدام الأسرى لقلم لا يتجاوز 15 سم ملحق به قطعة معدنية، ورأس علّاقة، إضافة إلى آلة معدنية على شكل حرف S يعتقد أنها تعود لقطعة من الأواني المعدنية.


وكان الأسرى الستة نجحوا بانتزاع حريتهم من خلال حفرهم نفقاً امتد من داخل غرفة زنزانتهم وصولاً للحقول خارج أسوار السجن، فيما أعيد اعتقال أربعة منهم وبقي مناضل انفيعات وايهم كممجي حرين.


وكان الأسير محمود العارضة اعلن الجمعة انه من خطط لعملية الهروب وقال ان” فتحة الخروج من النفق داخل الغرفة نفذتها لوحدي وقد استخدمت بذلك برغيا حديديا كنت قد وجدته، وكان البرغي متينا الى حد اختراق الحديد “، موضحاً انه كان بحوزته ايضا قطعة معدنية من احدى الخزائن في الغرفة ساعدته في قص الصاج الذي يغطي حفرة المجاري.


وذكر العارضة ،أنه بعد إنجاز الفتحة بدأوا بحفر النفق بأدوات صلبة كانت بحوزتهم، واشترك في الحفر المحرر مناضل انفيعات بشكل كبير، ومحمد العارضة ويعقوب قادري وايهم كممجي، ومما ساعدهم أيضا هو مواد البناء التي تركت بعد بناء السجن من قضبان حديد وادوات صلبة وحبال وهذا ما اراحهم في عملية استكمال حفر النفق”.


ولمزيد من التفاصيل حول أدوات حفر النفق التي استخدمها أسرى "جلبوع" شاهد الفيديو التالي..

شاهد الفيديو:

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