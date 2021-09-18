نجم الزمالك عن عودة النقاز: هرب في وقت صعب.. والجماهير تفضل إعارته

كشف أحمد صالح نجم الزمالك السابق، عن رأيه في عودة حمدي النقاز لفريق الكرة الأول مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية، وأكد إنه يرفض الأمر تماما خاصة وأن اللاعب هرب من النادي في وقت صعب.

وأضاف أحمد صالح في تصريحات لـ قناة “أون تايم سبورت"، أن النقاز لاعب مميز ويمتلك إمكانيات رائعة ولكن الجماهير ستشكل عامل ضغط سلبي عليه لذلك من الأفضل أن يرحل للإعارة خاصة وأن الزمالك تعاقد معه حتي يتنازل عن القضية وبعض من مستحقاته السابقة.

وتابع أن مصطفي محمد نجم الفريق المعار لـ جالاتا سراي لاعب مميز للغاية أيضا ولكنه من الصعب أن يعود مرة أخرى للفريق خاصة وإنه يرغب في استكمال مسيرة احترافه وتحقيق إنجازات، مشددا علي أن سيف الدين الجزيري مستواه في تطور ملحوظ مع الفريق وسيتطور بشكل أكبر في حال واصل نفس الأداء.

وعن رحيل محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الزمالك لـ فيروتشر، فأكد أن رحيله كان متوقع خاصة وأن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق كان يرغب في رحيله عقب تكرار أزماته مع الفريق.

وأضاف أن جنش لاعب مميز ومن الممكن أن يتطور مستواه ويعود للانضمام للمنتخب الأول مرة أخرى.

وكشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن دخول الثنائي حسين عبد اللطيف وعصام مرعي نجمي القلعة البيضاء السابقين دائرة المرشحين للانضمام للجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض خلفا لأسامة نبيه.



وأكد المصدر أن عصام مرعي الأقرب للمنصب، ومن المنتظر أن يتم عرض الأمر علي الفرنسي كارتيرون قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن المدرب العام الجديد.



كما دخل أحمد سمير نجم الزمالك السابق ضمن المرشحين لتولي منصب المدرب المساعد خلفا لأحمد عبد المقصود الذي تقدم باستقالته في وقت سابق.



ويعقد مسئولو الزمالك جلسة اليوم مع فاروق جعفر المستشار الفني بحضور حسين السيد عضو اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك لإختيار معاوني كارتيرون.