أحمد شوبير ينعى والدة هاني رمزي

نعي الإعلامي أحمد شوبير، والدة الكابتن هاني رمزي لاعب الأهلي السابق والإعلامي الحالي في فضائية القلعة الحمراء.



وغرد شوبير من خلال حسابه الشخصي تويتر: "‏خالص العزاء للكابتن هاني رمزي في وفاة المغفور لها والدته".



وتوفيت أمس الجمعة، والدة هاني رمزي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر السابق حيث سيقام العزاء اليوم السبت بكنيسة الملاك ميخائيل بمساكن الشيراتون بمنطقة مصر الجديدة في الساعة السادسة مساءً حتى الساعة العاشرة مساءً.

وكتب هاني رمزي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "انتقلت إلى الأمجاد السماوية والدتي السيدة مريم ذكي.. العزاء غدًا بكنيسة الملاك ميخائيل بمساكن شيراتون بمصر الجديدة من الساعة إلى 6 حتى 10 مساء".