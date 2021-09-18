نادية مصطفى ضيفة راديو دهب .. غدا

تستضيف الإعلامية نرمين فتحي، غدا الأحد في تمام الساعة ٨ مساء ، الفنانة الكبيرة نادية مصطفى في راديو دهب ببرنامج آدم ببساطة.

ويتناول الحوار كشف أسرار مسيرتها الفنية وعن دور آدم في حياتها وأن وراء كل امرأة عظيمة رجل عظيم ، وأبرز المحطات الفنية في حياتها ، وتشدو بباقة من أجمل اغانيها.

يذاع برنامج آدم ببساطة غدا الأحد في تمام الساعة ٨ مساء براديو دهب.



يذكر أن عرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد" تقريرا من مهرجان القلعة، الذي أكمل فعاليته الفنية بمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين بالوطن العربي.

وقالت الفنانة نادية مصطفى ، خلال التقرير ، إن المهرجان يمثل متنفسا للشعب المصري ، والناس البسطاء ، الذين يحبون الفن ، معقبة : "فرحت أوي أنه رجع السنة دي بعد غيابه العام الماضي " .

وعبر الجمهور عن حبهم للمهرجان، وانتظارهم له في كل عام، كما لفتوا إلى النظام الجيد الذي ظهر به المهرجان، وموقعه العريق بالقلعة.