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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير المالية : كنا نخطط لهبوط الدين العام إلى 83% قبل أزمة كورونا

صدى البلد

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر حققت معدلات نمو جيدة بالمقارنة بدول أخري في المنطقة رغم أزمة كورونا.

 

وتابع معيط خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" والمذاع عبر قناة "المحور"،:" في الفترة الأخيرة عجز الموازنة العامة للدولة تراوح بين 450 إلي 500 مليار جنيه.

 

أوضح وزير المالية:" لولا أزمة فيروس كورونا كنا حققنا معدل نمو يصل إلي 6.5%، مضيفا:"كنا نخطط لهبوط الدين العام إلي نحو 83% قبل أزمة كورونا".

 

وأضاف وزير المالية:" ديون الأسواق الناشئة ومن بينها مصر زادت بنسبة 20% بسبب أزمة كورونا".

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