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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

والد كممجي يكشف سبب عدم مقاومة الأسيرين الفلسطينيين قوات الاحتلال الإسرائيلي

صدى البلد

نقلت وسائل إعلام فلسطينية تصريحات عن والد الأسير إلهام كممجي الذي اعتقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد فراره من سجن جلبوع ضمن عملية "نفق الحرية".

وقال والد إلهام كممجي إن نجله أبلغه أنه ونفيعات استسلما دون مقاومة وذلك من أجل حماية سكان المبنى الذي كانا يختبئان بداخله.

وأضاف والد إلهام كممجي قائلا:"نجلي أبلغني هاتفيا قبل اعتقاله أن قوات الاحتلال هددت بنسف المبنى".

واعتقلت قوات أمن الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، آخر فلسطينيين فارين من سجن جلبوع خلال عملية "نفق الحرية" قبل نحو أسبوعين.

وألقي القبض على إلهام كممجي ومناضل نفعات، وكلاهما عضو في حركة الجهاد الإسلامي، في مدينة جنين بالضفة الغربية.

الصور الأولى للأسيرين الفلسطينيين كممجي ونافعات بعد القبض عليهما

الاحتلال الإسرائيلي يلقي القبض على آخر أسيرين فلسطينيين فرا من سجن جلبوع..فيديو

وأفادت تقارير إعلامية فلسطينية بوقوع تبادل لإطلاق النار خلال مداهمة الاعتقال التي نفذتها القوات الخاصة الإسرائيلية قبل الفجر. ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا اسرائيليين أو فلسطينيين، بينما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن فلسطينياً أصيب جراء تبادل لإطلاق النار بين جيش الاحتلال ومسلحين في جنين.

وذكرت "القناة 12" أن الفلسطينيين الهاربين لم يقاوما الاعتقال، واستسلما بعد أن طوقت قوات الأمن الإسرائيلية المبنى الذي كانا يختبئان فيه.


وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن بطاريات القبة الحديدية في حالة تأهب خوفاً من صواريخ الجهاد بعد اعتقال الأسيرين بجنين.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن  اشتباكات في الحي الشرقي في جنين بعد اقتحام قوات الاحتلال الحي لاعتقال الأسيرين الفلسطينيين الأخيرين اللذين فرا من سجن جلبوع.

وباعتقال الهاربين الفلسطينيين- بعد أسبوع من إعادة القبض على المعتقلين الأربعة الآخرين الهاربين - ينهي عملية مطاردة ضخمة في أعقاب واحدة من أسوأ عمليات الهروب من السجن في تاريخ إسرائيل.

وفر الستة من سجن جلبوع في ساعات ما قبل فجر يوم 6 سبتمبر في طريقهم للخروج عبر نظام الصرف في زنزانتهم ومساحة فارغة تحت السجن. وبحسب ما ورد بدأوا الحفر في نوفمبر، باستخدام الأطباق والمقابض.

كممجي الأسيرين الفلسطينيين الاحتلال الاسرائيلي جلبوع نفق الحرية

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