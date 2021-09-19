الولايات المتحدة تسجل 2087 وفاة و154ألف إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأحد، الحصيلة اليومية لإصابات ووفيات فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب "رويترز"، أعلنت الولايات المتحدة عن تسجيل 2087 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية.

ووصل بذلك إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 670 ألفاً و565 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء.

وسجلت الولايات المتحدة 154 ألفاً و513 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووصل بذلك إجمالي إصابات كورونا في الولايات المتحدة منذ بدء تفشي الوباء إلى 41 مليوناً و915 ألفاً و285 حالة منذ بدء تفشي الوباء.

وتعتبر الولايات المتحدة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات وعدد الوفيات بالفيروس.

فيما وتستعد إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لإطلاق حملة للتطعيم بالجرعات المعززة في البلاد الأسبوع المقبل.