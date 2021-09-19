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ديني

علي جمعة: كتبت كل أملاكي لبناتي ومكنتهم من إدارة شئونها

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إنه كتب كل أملاكه لبناته، منوها أنه مكنهم من إدارة هذه الأموال.

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وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إنه كتب أملاكه لبناته، حتى يؤهلهم لإدارة هذه الأموال بعد وفاته ولا يجعلم يصطدمون بإدارتها بعد الوفاة.

وأشار إلى أن الأمر صعب جدا وليس سهلا على البنات، منوها أنه لا يصح أن نعامل البنات بهذا الشكل ونثقل عليهم هموم الحياة.

وأوضح، أن هناك أغراضا كثيرة غير نية الحرمان من الميراث، في حالة كتابة الأب أملاكه لبناته قبل الوفاة.

وذكر أن المحتمل حرمانه من الميراث، قد يموت هو نفسه قبل مالك هذه الأموال.

نظام الميراث

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن نظام الميراث هو نظام إلهي وهذا متفق عليه ولا جدال فيه.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن تقسيم الميراث ليس له علاقة بتصرف المالك في ماله وأملاكه حال حياته لأن هذا جائز ولا حرج فيه، ولا علاقة له بالميراث.

وأشار إلى أن من يزعم أن كتابة الأب لبناته أملاكه حال حياته، يعطل تقسيم الميراث فهو أمر تضحك منه الثكلى، منوها أن الميراث محله التركة والتركة أمر غيبي لا يتم ولا يسمى بهذا الاسم إلا بعد وفاة هذا الرجل صاحب التركة.

وأوضح، أن المال حال الحياة لا يسمى تركة، ويجوز باتفاق العلماء والعقلاء التصرف فيه كيفما يشاء، طالما أن فيه تصرف عاقل ليس فيه إهدار ولا عدوان، مثل لو كان الرجل معه مال ووضعه في شنطة وأشعل النيران فيه.

وأضاف، أن الأب لو أتى بأمواله ووزعه على بناته حال حياته، فلا حرج في ذلك، مجيبا على التساؤل المشهور والمتداول: هذا يمنع الأخ من الميراث في التركة، بقوله "وما يدريك أن المالك يموت قبل أخيه ؟ 

علي جمعة الأموال الأزهر الوفاة البنات الحرمان الميراث

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