سمية الخشاب : كريستيانو رونالدو افضل لاعب في التاريخ و راموس افضل مدافع

نشرت الفنانة سمية الخشاب تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”.

وكتبت سمية الخشاب " كريستيانو رونالدو افضل لاعب في التاريخ

مودريتش وكروس افضل وسط في التاريخ

راموس افضل مدافع في التاريخ

رفعت الجلسه "..



وحلت الفنانة سمية الخشاب اليوم الجمعة ضيفة ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية اون اى .



وقالت " الخشاب " خلال استضافتها ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائيةON E ، أن أهم الملصقات بغرفتها فى فترة طفولتها كانت لمحمد منير ، ميادة الحناوى ، لافتة إلى انها ماهرة فى كافة الأشياء معقبة " أنا شاطرة فى كل حاجة " .



ولفتت إلى أنها تطبخ منذ طفولتها بالاضافة لمهارتها فى وضع مستحضرات التجميل " الماكياج " بالاضافة لتصفيف الشعر ، والغناء ، وحياكة الملابس .

وأشارت إلى أن اسماء دلعها هو سوكا ، سوسو ، لافتة إلى أنها تزوجت 5 مرات معقبة " 5 فى وش العدو " ، موضحة أن وزنها 61 كيلو .