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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ طب نفسى يكشف أهم علامات الاكتئاب

الاكتئاب
الاكتئاب

قال الدكتور وليد هندى استشارى الطب النفسى، إن المرض النفسي دائما ما ينمو لعدة سنوات طويلة داخل الأشخاص، ويستمرون فى مقاومته طيلة هذه الفترة، والذى يقلل من معدل صلابة الأشخاص، وبالتالي تبدأ أعراض المرض النفسى فى الظهور لديهم، وما يترتب عليه من تبعات مثل الانتحار. 

وأضاف "هندى" خلال لقائه ببرنامج صباح الورد المذاع على قناة "تن"،أن 3% من الأطفال يعانون من الاكتئاب النفسى فى اى مجتمع.

وأوضح أستشارى الطب النفسى،أن هناك أعراض عامة للاكتئاب تتمثل فى اضطراب الساعة البيولوجية و عدم انتظام ساعات النوم و عدم الأهتمام بالنظافة الشخصية مثلما اعتاد الشخص و الأمتناع عن الأكل و الاكثار من تناول الحلوى،بالإضافة إلى العزوف عن المشاركات الاجتماعية و فقط ، مشيرا إلى أن كل هذه الاشياء تعد إنذار للأشخاص بأنهم مقبلون على مرض نفسى .

وأكد أن الأشخاص الذين يستخدمون الفلاتر دائما على السوشيال ميديا لتجميل صورهم الشخصية بصورة مبالغ فيها فيعد ذلك من أعراض الاكتئاب ورفض للواقع.

ويذكر أن دراسة جديدة  قد أظهرت مؤخرا أن 1 من كل 4 مراهقين يعاني من الاكتئاب أو القلق خلال جائحة فيروس كورونا، كما كشفت دراسة مروعة أجريت على 1000 طفل ، أجرتها iSpace Wellbeing ، أن واحدًا من كل 20 طفلا يعتبر انتحارا في الأشهر الـ 12 الماضية ، اثنان في كل فصل دراسي؛ فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها مساعدة طفلك في صحته العقلية.

كما أن اضطراب القلق الاجتماعي  يعد أكثر شيوعًا بين الشباب والنساء والإنسان يصبح أكثر عرضة للإصابة بـ اكتئاب مع تغير الفصول.

 

والعيش في مناطق غائمة قد يعاني الأشخاص المصابون بـ اكتئاب تغير الفصول من بعض المشكلات النفسية  والعقلية  الأخرى ، مثل: اضطراب القلق ، واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ( ADHD )، واضطراب الأكل ، واضطراب الهلع.

تفاصيل وفاة فتاة سيتى ستارز و سبب انتحارها.

 

قال والد فتاة مول سيتي ستارز المنتحرة خلال الاستماع لأقواله أمام النيابة إنه يعمل " طبيب جراحة بالمعاش " وبرر إقدام ابنته على الانتحار بسبب قيامه بالتضييق عليها من الخروج من المسكن عن الحد الطبيعى.

التحريات الأمنية كشفت تفاصيل جديدة فى واقعة انتحار الفتاة، حيث أكدت صديقتها التي كانت رفقتها داخل المول أنها اخبرتها بأنها ستقوم بالانتحار بسبب ضغوط اسرتها عليها لخروجها المستمر خارج المنزل.

واضافات التحريات بأن صديقتها قد غادرت سيتي ستارز قبل واقعة الانتحار بقليل وفوجئت بخبر وفاتها فى ذات اليوم .

بداية اكتشاف الواقعة عندما تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول يفيد بمصرع فتاة القت بنفسها من الطابق السادس داخل مول سيتي ستارز بدائرة القسم. .

الطب النفسي النظافة الشخصية اضطراب الساعة البيولوجية السوشيال ميديا الاكتئاب النفسى

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