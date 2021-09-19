وزير الخارجية يُجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره الإسرائيلي

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية إسرائيل يائير لابيد.

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري تطرق، خلال الاتصال، إلى الموقف المصري، مؤكداً ضرورة إحياء مسار تفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وضرورة خلق أُفق سياسي بالتوازي مع مناخ مستقر يضمن ذلك، وعلى نحو يُرسخ ركائز الاستقرار في المنطقة ويُجنبها موجات التصعيد والتوتر، كما أكد أن مصر مُستمرة في جهودها الحثيثة في هذا الشأن.

كما تطرق الاتصال الهاتفي إلى الجهود المبذولة في إطار إعادة الإعمار وتقديم المُساعدات والدعم التنموي لسائر الأراضي الفلسطينية المُحتلة بالتنسيق مع السُلطة الوطنية الفلسطينية، وما يتطلبه ذلك من تنسيق الجهود تخفيفًا عن كاهل الشعب الفلسطيني الشقيق.