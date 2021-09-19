عين شمس.. أول جامعة مصرية معتمدة للتدريب الدولي من الجمعية الأمريكية للقلب

صرحت الدكتورة ريم الكباريتي، أستاذ التخدير والرعاية المركزة بكلية الطب جامعة عين شمس، ومدير مركز التدريب الدولي المعتمد لجمعية القلب الأمريكية، أن الجمعية الأمريكية للقلب اعتمدت جامعة عين شمس ، مركزاً للتدريب الدولي في الجامعات المصرية .

يأتي ذلك تحت رعاية ، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.



وأكدت أن جامعة عين شمس تعد الجامعة المصرية الأولى والوحيدة ، التي يتم اعتمادها من جمعية القلب الأمريكية ، نظراً لما تتمتع به كلية الطب بجامعة عين شمس من كفاءات وخبرات ومعامل بمعايير عالمية.



ومن المقرر، أن يبدأ المركز أولى دوراته التدريبية يوم الإثنين المقبل الموافق 20 من سبتمبر الجاري تحت عنوان " دعم الحياة الأساسي ، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً بمركز المحاكاة المركزي بكلية الطب جامعة عين شمس .



والدورة التدريبية تعقد تحت إشراف الدكتورة ريم الكباريتي، مدير مركز التدريب الدولي المعتمد لجمعية القلب الأمريكية ، والدكتورة إيمان يحيى مدير مركز المحاكاة بكلية الطب ، والدكتور شريف السجيني منسق مركز التدريب الدولي لجمعية القلب الأمريكية.